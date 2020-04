Besonders eng ist der Austausch mit den Verantwortlichen der mitteldeutschen Vereine, Jena, Magdeburg oder Zwickau. "Wir sind uns da weitgehend einig. Und wir müssen jetzt schauen, was der richtige Weg ist, damit unsere Vereine überleben." Doch Erst- und Zweitligisten haben ganz andere Interessen als die Drittligisten, berichtet Rauschenbach. Und selbst innerhalb der Liga gibt aus seiner Sicht sehr verschiedene Ansichten, wie es mit dem Fußball weitergehen könnte.



Auch der HFC-Vorstand tagt fast täglich. "Da spielen wir alle Varianten durch." Selbst das Thema Insolvenz kam dabei schon zur Sprache, so Rauschenbach. Doch diese will der Verein, trotz veränderter Rahmenbedingungen, unbedingt vermeiden. Denn so eine Insolvenz kann ungeahnte Nebenwirkungen haben.