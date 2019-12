"Ich würde lieber zu Hause öfter gewinnen als auswärts", sagt Heskamp zur aktuellen Bilanz, die nach zehn Heimspielen der Hinrunde nur vier Siege aufweist. Doch er glaubt, dass die Gegner, wenn sie zu Gast in Halle sind, anders auftreten – und dass die Rot-Weißen damit Probleme haben.

Mit dem Satz "Wir sind aktuell nicht in der Lage, Spiele zu gewinnen" ließ Torsten Ziegner nach dem Spiel gegen Würzburg die Alarmglocken schrillen. Ist der Trainer wirklich so ratlos, wie diese Aussage suggeriert? Heskamp ordnet das Statement des Trainers anders ein und verspricht: "So ein Spiel werden wir nicht noch mal abliefern."