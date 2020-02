Freitagabend, Flutlicht und mit 7.600 Besuchern eine ordentliche Zuschauerzahl: „Fußballherz, was willst du mehr“, dürfte der eine oder andere HFC-Fan vor der Partie gegen Fortuna Köln gedacht haben. Doch schon während des Programms, dass die Fans vor dem Spiel in Stimmung bringen soll, deutete sich an, das diesmal irgendwas gewaltig falsch lief. Immer wieder fiel die Musikanlage aus – auch als die Vereinshymne gespielt werden sollte. Und als knapp zwei Stunden später Kai Eisele den Ball vor dem Strafraum verstolperte und so den Kölner Steven Lewerenz zum 4:2 einlud, wurde auch dem Letzten klar, welch einen gebrauchten Abend der Hallesche FC erwischt hatte.

Denn auch wenn Sebastian Mai in der Schlussminute noch den Anschlusstreffer erzielte, steht am Ende eine Niederlage gegen eine Mannschaft, die tief im Abstiegskampf steckt. Es war die zweite für den HFC in diesem Jahr. In den letzten zehn Partien gelangen der Mannschaft von Torsten Ziegner nur zwei Siege. Der Negativlauf hält nun also schon fast die halbe Saison an.

Trotzdem bestand bislang Kontakt zu den Aufstiegsplätzen. Der dürfte nach der erneuten Pleite allmählich abreißen. Weil dieser Umstand natürlich auch anderen Beobachtern nicht verborgen geblieben war, wurde Ziegner im Vorfeld immer wieder gefragt, ob das Spiel gegen Köln ein richtungsweisendes sei. Der Trainer wehrte sich vehement gegen diese Aussage.

Alles auf eine Karte

Mit seiner Aufstellung bewies er das Gegenteil. Der HFC setzte alles auf eine Karte und ging volles Risiko. Vor der Dreierkette agierte Anthony Syhre als einzige Absicherung. Davor spielten ausschließlich Offensivspieler. Mit Pascal Sohm und Felix Drinkuth begannen zwei gelernte Stürmer auf den Außenbahnen. Hinzu kamen Terrence Boyd und Jonas Nietfeld, sowie Neuzugang Marcel Hilßner und Nachwuchsspieler Jan Shcherbakovski .

Das Ziel war klar: Der Gegner sollte überrannt und der so ersehnte Sieg mit aller Macht erzwungen werden. Und der Blick so wieder nach oben gerichtet werden. Doch der Plan ging nicht auf. Weil die phasenweise drückende Überlegenheit nur selten in klare Torgelegenheiten und erst viel zu spät in Tore umgemünzt wurde. Aber vor allem, weil sich der HFC eklatante Abwehrfehler erlaubte und den Kölnern die Tore mehr oder weniger schenkte. Jan Shcherbakovski (l.) gab sein Debüt für den HFC. Bildrechte: imago images/VIADATA

Sind Taktik und Aufstellung zu riskant?

Diese offensichtlichen Fehler verstellen jedoch etwas den Blick auf das grundsätzliche Problem, das der HFC an diesem Tag hatte. Denn es muss die Frage erlaubt sein, ob Taktik und Aufstellung nicht viel zu riskant waren? Häufig klaffte zwischen den vier Defensivspielern und den sechs Offensiven ein riesiges Loch von zwanzig, dreißig Metern. Raum, den die Kölner immer wieder für ihre Konter nutzen konnten. Gleich mehrfach liefen sie im Umschaltspiel in Überzahl auf die HFC-Abwehr zu. Zwei Mal rettete Toni Lindenhahn in höchster Not, ein paar Mal scheiterten die Kölner am eigenen Unvermögen.