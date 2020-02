Badkurvenversteher | Folge 33 Nach Ziegner-Rauswurf: "Bald sehen wir einen komplett neuen HFC"

Stephan Weidling wünscht sich einen Trainer mit viel Erfahrung, der in die Region passt. "Entscheidend ist die menschliche Komponente", sagt Weidling. "Der neue Trainer muss sich in die Mannschaft einfühlen können." Sein Wunschkandidat war auch in den sozialen Netzwerken häufiger zu lesen: Daniel Meyer, der gebürtige Hallenser, der zuletzt Erzgebirge Aue trainierte. "Ein guter und naheliegender Gedanke", glaubt Oliver Leiste, fragt aber zugleich: "Warum nicht Sandro Schwarz?"