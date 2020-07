Folge 47 des " Badkurvenverstehers " in drei Schlagzeilen ...

Auch als Nachwuchstrainer beim HFC verfolgte Daniel Ziebig so oft es geht die Spiele des Profiteams. "Man kennt die Spieler, man kennt die Mitarbeiter und man weiß, was auf dem Spiel steht. Deswegen fiebere ich natürlich auch mit", sagt er. Nach der 1:5-Klatsche gegen Zwickau war er selbst als Unbeteiligter so gefrustet, dass er erstmal Laufen gehen musste. "Als ich nach 45 Minuten wiederkam, hatte ich schon einen Anruf des Präsidenten auf dem Telefon", berichtet Ziebig. Innerhalb weniger Stunden stieg der frühere Verteidiger zum Co-Trainer der Profis auf. Anschließend erzählt er von seinem filmreifen ersten Aufeinandertreffen mit Florian Schnorrenberg und wie beide den HFC wieder auf Kurs gebracht haben. "Vorher waren die elf Spieler auf dem Platz teilweise keine Mannschaft", sagt er.