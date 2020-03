Während der Hallesche FC um den Verbleib in der 3. Liga bangt, arbeitet Verteidiger Tobias Schilk im Hintergrund an seiner Rückkehr auf den Fußballplatz. Schilk hatte sich im August im Spiel gegen Chemnitz die Hüfte ausgerenkt und fehlt seitdem verletzt. Wann der Verteidiger wieder spielen kann, ist noch offen. Zudem läuft sein Vertrag im Sommer aus. Doch mit dem HFC würde Schilk im schlimmsten Fall auch in die Regionalliga gehen.

In Folge 35 des "Badkurvenverstehers" spricht Tobias Schilk über ...

… die ersten Monate nach der Verletzung – ab Minute 3:30

Nach der Operation im August verbrachte Tobias Schilk mehrere Monate in München in der Nähe seiner Familie. Denn dort sah er die besten Behandlungsmethoden für sich. Das brachte jedoch auch für seine Familie enorme Herausforderungen mit sich. "Meine Eltern sind vor drei Jahren etwas aus München herausgezogen. Jeden Tag eine Stunde hin- und herzufahren war für mich keine keine Option. Aber beide Eltern arbeiten noch in München, deswegen waren sie dann oft in der Wohnung, die ich zwischenzeitlich hatte, um Wäsche zu waschen oder sowas. Ich konnte mir nicht mal die Socken selbst anziehen. Geschweige denn Kochen oder Saubermachen."

Trotz aller Unterstützung gab es Momente, in denen Schilk "ziemlich down" war. "Aber Schokolade hilft immer", sagt er lachend und erzählt, wie er emotionale Tiefpunkte in der Phase überwunden hat.

… Fußballpodcasts – ab Minute 13:30

Schilk hört gerne Fußballpodcasts wie "Phrasenmäher" oder "Kicker meets Dazn". "Da kann ich sehr viel lernen und Sachen aufschnappen. Mich interessiert sehr, wie andere Spieler, Trainer oder Sportdirektoren Dinge in ihrem Alltag angehen." Und in den Gesprächen merkt man auch, wie sehr sich der Fußball verändert hat, erzählt der Abwehrspieler.

… seine Zukunft im HFC-Trikot – ab Minute 18:30

Schilks Vertrag läuft im Sommer aus. Wann er tatsächlich wieder spielen kann, ist noch nicht wirklich absehbar. Werden ihn die Fans noch mal im HFC-Trikot sehen? "Ich hoffe", sagt er kurz und knapp. Und ist sich bewusst, dass er aktuell nicht in einer Position ist, zu pokern.

… die berufliche Zukunft – ab Minute 19:30

Schilk hat als Jugendlicher eine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik abgeschlossen. Die Ausbildung gibt ihm etwas Sicherheit. Aber eigentlich schwebt ihm für die Zukunft schon etwas anderes vor. "Ich würde gerne im Fußball bleiben", sagt er. Und möchte die Zeit im Lager dennoch nicht missen. Tobias Schilk (l.) und Oliver Leiste nach der Aufzeichnung im MDR-Studio Halle. Bildrechte: MDR/ Martin Paul

… die Krise beim HFC – ab Minute 23:00

Seit Dezember ist Schilk wieder in Halle und besucht auch regelmäßig die Trainingseinheiten der Kollegen. Eine Erklärung für die aktuelle Krise beim HFC hat er aber nicht: "In erster Linie ist das eine Kopfsache, glaube ich. Die Automatismen sind verloren gegangen und die Beine wurden schwerer. Aber es ist keiner dabei, der sagt, ich will nicht. Ich kann jedoch nicht sagen, an was es explizit gelegen hat. Ich war nicht bei jeder Trainingseinheit. Deswegen fällt es mir schwer, mir da ein richtiges Urteil zu bilden." Doch auch wenn Tobias Schilk in der aktuellen Krise nur bedingt helfen kann, hat er einen Weg gefunden, seine Mannschaftskollegen etwas aufzumuntern.

… seine Vespa – ab Minute 26:00

Tobias Schilk fährt meist mit dem Fahrrad zum Training – und ist zudem leidenschaftlicher Vespa-Fahrer. Deshalb kann er sich auch eine Urlaubsreise mit dem Motorroller vorstellen. "Die Tour ginge dann nach Italien", erzählt er. Dort war er als Kind immer mit seinen Eltern.

… seine großen Traum – ab Minute 38:00

Auf die Frage, welchen großen Traum er sich gerne erfüllen würde, hat Tobias Schilk nur eine Antwort: "Wieder Fußball spielen!"

Männer der Woche 2019/20