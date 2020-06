Als Spieler schaffte es Florian Schnorrenberg nie in den Profifußball. In der Oberliga war für ihn Schluss. Deswegen arbeitete er hauptsächlich als Industriekaufmann. Erst nach der Geburt seiner Töchter rückte der Fußball wieder mehr in den Blickpunkt und bald ergab sich daraus auch eine berufliche Perspektive. "Aber sind wir mal ehrlich: Wenn man 2010 als Trainer in der Bezirksliga startet, konnte ich mir bestimmt nicht vorstellen, dass ich 2020 in Halle sitze. Ich hatte nie einen Karriereplan" Doch weil Schnorrenberg in Erndtebrück acht Jahre lang erfolgreich arbeitete und sein Team mehrfach in den DFB-Pokal führte, wurde er auch für Profivereine interessant.