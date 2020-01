Badkurvenversteher | Folge 28 Vom Arbeitsamt zum HFC

Mit dem Klassiker gegen Hansa Rostock startet der Hallesche FC in die zweite Saisonhälfte der dritten Liga. HFC-Experte Stephan Weidling bespricht mit Daniel George im Podcast zuvor die aktuellen Themen rund um den Klub.

Folge 28 des " Badkurvenverstehers " in drei Schlagzeilen:

Außerdem Thema: Welche Spieler lockt der Hallesche FC in der Winter-Transferperiode noch an die Saale? Und warum zieht sich der bevorstehende Wechsel von Janek Sternberg so lange hin?