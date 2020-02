Blamage im Landespokal Warum das Projekt Ziegner beim HFC jetzt wackelt

Die Enttäuschung war riesig nach dem Aus des Halleschen FC im Landespokal. Mit 1:2 unterlag die Mannschaft von Torsten Ziegner am Abend in der Verlängerung Germania Halberstadt. "Ich bin sauer", sagte der Trainer anschließend. "In den letzten Wochen haben wir aus verschiedenen Gründen Spiele verloren. Manchmal haben wir unsere Chancen nicht genutzt, in anderen Spielen – wie gegen Köln – waren wir hinten zu offen. Aber heute hat die Einstellung zum Spiel komplett gefehlt. Das ist etwas, was mir total wehtut. Weil es nicht zu Mannschaften passt, die ich trainiere."

Die Niederlage ist der vorläufige Tiefpunkt einer monatelangen Negativentwicklung beim HFC. 2020 gingen alle drei Pflichtspiele verloren. Zählt man die Zeit vor der Winterpause mit, sind es aktuell sechs Spiele in Serie ohne Sieg. Und seit Mitte September gewann der HFC von 14 Ligaspielen gerade mal drei. Die Aussage von Ziegner lässt zudem alle Alarmglocken schrillen. Genau wie vor Weihnachten, als er davon sprach, dass der HFC aktuell nicht in der Lage sei, Spiele zu gewinnen. Von solchen Sätzen ist es nur ein kleiner Schritt zu der oft zitierten Phrase "der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr", die gerne als Begründung für den Rauswurf von Übungsleitern genutzt wird. Oft ohne das klar ist, was damit wirklich gemeint ist.

Ist die einfache Lösung die richtige?

Die Punkteausbeute der vergangenen Monate und die Aussagen hätten bei anderen Vereinen schon längst gereicht, den Trainer zu tauschen. Doch ist auch beim HFC die einfache Lösung die richtige? Womöglich liegen die Ursachen tiefer.