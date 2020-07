Zurück zur Achse Wie Schnorrenberg den HFC zum Klassenerhalt führte

Verletzungen bringen HFC ins Straucheln

Das Bild änderte sich im November. Nachdem 3:3 gegen Meppen, als sich die HFC-Spieler zu sehr am eigenen Spiel berauschten, folgten zwei Niederlagen gegen Magdeburg und 1860 München. Dort begann der Absturz, der schließlich bis in die Abstiegsränge führte und mit Ziegner und Ismail Atalan zwei Trainer den Job kostete. Ziegner sagte vor einigen Wochen dem Kicker, dass in dieser Phase mit Patrick Göbel, Björn Jopek, Sebastian Mai und Bentley Baxter Bahn wichtige Achsenspieler gefehlt hätten. Die anderen Spieler hätten diese Ausfälle nur bedingt kompensieren können.

Nun, das Fehlen der Spieler hat sicher zur Negativentwicklung beigetragen, allein dafür verantwortlich ist es nicht. Jopek und Göbel absolvierten bis Weihnachten fast alle Spiele, auch wenn sie schon einige Zeit angeschlagen waren. Erst danach fielen sie aus. Mai fehlte im Oktober und Anfang November – also bevor der HFC richtig abstürzte. Bahn verpasste gerade mal zwei Spiele verletzungsbedingt.

Ziegners Vertrauensverlust führt zu Negativstrudel

Es deutet inzwischen einiges daraufhin, dass Ziegner zu jener Zeit von seinem Weg einer stabilen Achse und Kontinuität abrückte – und die Mannschaft auch deshalb in den Negativstrudel geriet. Das Ziel war klar: Der Trainer und sein Team wollten mit aller Macht den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen halten. Die Fans träumten vom Aufstieg, manche Medien forderten ihn offen. Und der ehrgeizige Ziegner wollte diese Erwartungen erfüllen. Wer könnte es ihm verdenken.

Ziegner verlor jedoch, so scheint es, die Geduld, als er das große Ziel in Gefahr sah. Zuerst versuchte er es mit einer Taktikänderung hin zu einer defensiveren Spielweise. Der Erfolg gab ihm mit Siegen gegen Jena und Duisburg zunächst recht, doch in den Folgewochen erging sich der HFC zunehmend in offensiver Harmlosigkeit. Auch die Zahl der Spielerwechsel in der Startelf stieg in dieser Phase signifikant an.

Insbesondere im Zentrum gab es viele Veränderungen, was nicht dazu beitrug, dass der HFC seine verloren gegangene Stabilität zurück erlangte. Mit dem Satz "Wir sind derzeit nicht in der Lage, Spiele zu gewinnen" brach Ziegner kurz vor Weihnachten den Stab über sein Team. Auch die Forderung nach zwei bis vier Neuzugängen zeigte, dass der Trainer das Vertrauen in Teile seiner Mannschaft verloren hatte.

Torwarttrainer Unger: "Mehr Lockerheit hätte uns gut getan"