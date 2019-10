Neumann selbst war in den seltensten Fällen dabei. "Irgendwann hatte ich schon die Idee, jedes Spiel filmen zu lassen, so wie wir es bei unserer ersten Mannschaft in der Landesklasse phasenweise machen", sagt er. "Es waren ja immer nur Informationen Dritter, schwer nachzuvollziehen. Die einen haben es so geschildert, die anderen so." Am Ende sei auch hier Kommunikation der Schlüssel: "Wenn du dich gegenseitig nicht verstehst, dann wird in so einem emotionalen Sport wie Fußball auch schnell etwas missverstanden. Das hat sich meiner Einschätzung nach oft hochgeschaukelt."