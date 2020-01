Ich bin eigentlich sehr erleichtert. Weil ich schon in der Verletzungszeit immer darüber nachgedacht habe. Es war so ein schleichendes Ding. Und jetzt habe ich mich einfach damit auseinandergesetzt – vor allem über Weihnachten und Silvester. Und ich freue mich einfach, dass es jetzt raus ist, dass ich nicht mehr rumflunkern muss und alle Bescheid wissen.

Ich glaube mein Boot wundert sich, warum es gerade einstaubt und nicht in der Weltgeschichte unterwegs ist. Eigentlich wären jetzt die ganzen Überfahrten in Trainingslager in wärmeren Regionen angesagt. Aber ich denke, mein Boot wird schon noch weitergenutzt werden, entweder von anderen Sportlern oder von mir im Sommer.

Julia Lier (hinten) und ihre Partnerin Mareike Adams bei der Europameisterschaft 2016 in Brandenburg an der Havel. Bildrechte: IMAGO

Es hat mir natürlich Vorteile verschafft, in dem ich einfach meinen Körper gut einschätzen kann und weiß, welche Muskeln welche Bewegungen machen, weil ich selber es selbst schon gespürt habe, ich ein gutes Körpergefühl schon von vornherein vorgegeben habe. Und das kann ich natürlich den Patienten auch möglichst gut beschreiben und weitergeben. Und ich möchte mich jetzt auch weiterbilden. Ich habe Dank des Berufsförderungsdienstes der Bundeswehr die Heilpraktiker-Ausbildung begonnen. Ich möchte einfach mehr über den Körper erfahren und die Zusammenhänge besser verstehen, wie zum Beispiel Erkrankungen entstehen und was die Psyche für Auswirkungen hat.

Es holt mich eigentlich extrem runter. Ich bin jetzt wie ein Student, das hatte ich so noch nicht – dieses normale Leben in Anführungsstrichen. Mein Alltag war sehr durchstrukturiert. Und ich hatte weniger Zeit für die Schule. Und da danke ich auch nochmal der Berufsbildenden Schule in Halle, die mich mit meiner Physio-Ausbildung unterstützt hat. Denn es war nicht so einfach, das Lernen im Trainingsalltag unterzubekommen. Und jetzt ist es ganz anders.