SCM-Trainer Bennet Wiegert im Interview "Wir haben kein Fallobst vor uns"

Der Handballbundesligist SC Magdeburg empfängt am Donnerstag den VfL Gummersbach. Am Freitag geht es für den SCM mit dem Flieger gleich weiter – gen Weißrussland: Denn am Samstag spielen die Magdeburger in der Hauptrunde des EHF-Cups gegen SKA Minsk. MDR SACHSEN-ANHALT hat mit SCM-Trainer Bennet Wiegert nach der langen Winterpause unter anderem über die bevorstehenden Spiele gesprochen.