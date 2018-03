Streitgespräch Ist Torsten Ziegner der richtige Trainer für den HFC?

Daniel: Konzepttrainer gibt es in der dritten Liga schon. Den Mann, der beim zweiten Drittligisten Sachsen-Anhalts an der Seitenlinie steht zum Beispiel, um nur einen zu nennen. Das will ich Torsten Ziegner aber gar nicht absprechen: Er hat ja ein klares Konzept und setzt das auch konsequent um. Er hat in den vergangenen Jahren in Zwickau gute Arbeit geleistet. Es geht bei ihm um Kampf. Es geht um Leidenschaft. Und du hast Recht, das ist genau das, was die HFC-Fans in dieser Saison oft vermisst haben. Das kann sportlich in jedem Fall passen. Die entscheidende Frage ist doch aber eine andere: Wie entwickelt sich der HFC finanziell? Was für Möglichkeiten hat Torsten Ziegner mittelfristig?