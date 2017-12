Sportjahr 2017 Hentke, Freimuth, FCM und Co. jubeln

Das Sportjahr 2017 hielt für die Aktiven aus Sachsen-Anhalt wieder zahlreiche Medaillen und Siege bereit – aber auch Niederlagen. Rennrodlerin Tatjana Hüfner sicherte sich WM-Gold. Leichtathletin Cindy Roleder begeisterte bei der EM in Belgrad. Der 1. FC Magdeburg fügte seinem Drittliga-Konkurrenten aus Halle eine schmerzhafte Landespokal-Niederlage zu, verspielte aber auch den Aufstieg in die zweite Liga – am gleichen Wochenende, an dem die Handballer des SC Magdeburg ihren Traum vom EHF-Cup-Sieg begraben mussten. Der FCM durfte später im DFB-Pokal jubeln. Die Fans bestachen mit einer tollen Choreografie. Die Basketballer des Mitteldeutschen Basketball Clubs feierten die Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse. Andrea Eskau sammelte bei der Para-Rad-WM fleißig Medaillen. Kanute Yul Oeltze sicherte sich WM-Gold. Und Ruderer Maximilian Planer wurde ebenfalls Weltmeister.