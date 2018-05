Der 8. Mai ist für alle Fans des 1. FC Magdeburg ein ganz besonderes Datum. Vor genau 44 Jahren feierte der Verein seinen größten Erfolg: Im Finale des Europapokals der Pokalsieger gewann der FCM am 8. Mai 1974 als einzige Mannschaft aus der DDR einen internationalen Wettbewerb. Das Spiel gegen den AC Mailand in Rotterdam endete mit 2:0. Die Mannschaft von damals trifft sich auch heute noch jedes Jahr zum Feiern.

Passend zum 44. Jahrestag des FCM-Europacup-Sieges macht am Dienstag ein rollendes Pokalmuseum in Magdeburg Station. Zwischen 13 und 18 Uhr kann man auf dem Alten Markt in einem umgebauten Bus Einblick in 75 Jahre Pokalgeschichte nehmen. Neben originalen Trikots, Autogrammkarten und Medaillen gibt es als Höhepunkt den Original DFB-Pokal zu sehen.