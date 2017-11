Köln, das Derby und ein Trommelwirbel

Guido Hensch fühlte sich am Sonnabend erinnert an alte Zeiten auf den Verbandsligaplätzen Sachsen-Anhalts. Oder an Landespokalauftritte des 1. FC Magdeburg. "Ein bisschen hat es sich so angefühlt", sagt der FCM-Experte im Blick zurück auf das 2:1 bei Fortuna Köln. Was nicht despektierlich gemeint ist, denn: "Das hatte alles seinen Charme." Und der FCM hatte Erfolg. Hensch und Daniel George sprechen darüber, warum und blicken auf das Derby gegen den Halleschen FC voraus.