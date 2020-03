Der Syntainics MBC steht aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz. Das würde sportlich den Klassenerhalt bedeuten. Nur das Schlusslicht steigt am Saisonende ab. Das wäre derzeit Hamburg. Doch: "Es wäre unfair, wenn Hamburg bei einem vorzeitigen Abbruch runter müsste", sagt MBC-Manager Martin Geissler. "Wir müssen jetzt alle miteinander solidarisch sein."



Deshalb hat sich Geissler für einen vorzeitigen Abbruch der regulären Saison ohne Absteiger ausgesprochen. Sein Vorschlag: Es könnte, sollte es die Corona-Situation zulassen, später noch Play-offs geben, um den Meister auszuspielen. Am Mittwoch wollen Liga und Verantwortliche entscheiden, wie es mit der Spielzeit weitergeht.



Die Mannschaften zerfallen indes bereits. Zahlreiche US-amerikanische Spieler haben ihre Verträge bei Bundesligisten aufgelöst. Der kanadische Aufbauspieler Kaza Kajami-Keane hat Syntainics MBC in der vergangenen Woche ebenfalls bereits in Richtung Heimat verlassen.

Aus Angst vor noch strikteren Einreisebestimmungen ist Kaza Kajami-Keane in seine Heimat Kanada zurückgekehrt. Bildrechte: imago images / Eibner