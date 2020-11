Das Coronavirus wirbelt auch die Sportwelt mächtig durcheinander. Bildrechte: imago images / Vitalii Kliuiev

Manchmal wären Basketballspieler gerne Fußballprofis. Am besten auch noch beim FC Bayern München. Warum? Unter normalen Umständen besonders des Geldes wegen. Wobei: Dass Fußballer generell und Angestellte des deutschen Rekordmeisters ganz speziell wahnwitzig mehr verdienen als so gut wie alle anderen Leistungssportler, daran haben sich alle Beteiligten mittlerweile gewöhnt, was es gewiss nicht besser macht, aber die Empörung flach hält.

Nur in der Corona-Krise, wo es den einen schlechter, den anderen besser, aber uns allen doch anders als sonst geht, da sind doch alle gleich. Da werden Menschen, die ihren Lebensunterhalt mit Sport verdienen, doch genau so behandelt wie ihre Berufskollegen. Oder? Irgendwie überrascht die Antwort – irgendwie aber auch nicht.

Wo sind die gleichen Spielregeln?

König Fußball steht auch in dieser so schweren Zeit mit offensichtlichen Sonderregeln bezüglich der Corona-Quarantäne über allen anderen Sportarten. Obwohl ein Spieler positiv getestet wurde, mussten seine Mitspieler nicht in Quarantäne – in der Bundesliga gab es bereits einige solcher Fälle.

Bayern-Profi Serge Gnabry wurde Ende Oktober positiv auf das Coronavirus getestet. Er musste in Quarantäne – seine Mitspieler nicht. Bildrechte: imago images/Xinhua

Natürlich: Insbesondere das Premiumprodukt des deutschen Fußballs ist ein so großer Wirtschaftsfaktor für das Land wie keine andere nationale Liga oder sportlicher Wettbewerb. Die Bundesliga bewegt sich in finanziellen Sphären, von denen die höchsten Spielklassen im Basketball oder Handball oder Eishockey nur fantasieren können.

Doch sollten gerade dann in der Corona-Krise, wo immer wieder Solidarität und Zusammenhalt gefordert wird, nicht zumindest die gleichen Spielregeln gelten?

"Es wird mit zweierlei Maß gemessen"

Der Mitteldeutsche Basketball Club (MBC) aus Weißenfels hätte am vergangenen Sonnabend in die neue Bundesliga-Saison starten sollen. Doch das Auftaktspiel wurde abgesagt. Zwei Tage zuvor war ein Spieler des Gegners aus Gießen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Team, Trainer und Betreuer begaben sich daraufhin umgehend in freiwillige Quarantäne. Später ordnete das Gesundheitsamt eine 14-tägige Quarantäne an.