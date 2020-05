Dritte Liga "Aber Herr Bugar!" – über den DFB und seinen Fußballzirkus

Doch diese Idee mutet wie alles oder nichts an: Erhebliche Summen investieren und auf Zuschauereinnahmen verzichten, um die Saison fortzusetzen und vielleicht in den TV-Geld-Heiland namens zweite Bundesliga aufzusteigen – oder krachend zu scheitern und auf die Gande des DFB im schlimmsten Fall, dem Insolvenzfall hoffen.

Die dritte Liga gilt schon lange als Pleiteliga. Hätten der Deutsche Fußball-Bund und die Deutsche Fußball-Liga, die für die erste und zweite Bundesliga zuständig ist, in der Vergangenheit die gleiche Solidarität wie nun beim Drängen auf eine Fortsetzung der Saison an den Tag gelegt, wäre das wohl anders.

In meinem Fußball-Bekanntenkreis freut sich niemand auf den Neustart der Saison. Die Ligen suchen ihre Geistermeister. Im Stadion darf kein Zuschauer sein. Vor dem Fernseher fühlt sich alles anders an. So richtig Lust auf Fußball hat gerade kaum jemand. Doch auch das ist egal. Der Zirkus muss weitergehen. So will es der DFB.