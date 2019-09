Eigentlich sollte Grana am vergangenen Wochenende in Runde zwei des Kreispokals gegen den Ligakonkurrenten aus Tröglitz antreten. Die Gäste reisten an. Auch die Polizei war angesichts der angespannten Situation vor Ort. Doch als die Tröglitzer den Namen Jawara auf dem Spielbogen sahen, verkündete die Mannschaft ihren Boykott und trat die Heimreise an. "Wir wollten unsere Spieler schützen", begründet Jörg Heinold, Spieler und früher jahrelang Sektionsleiter beim TSV Tröglitz, den Schritt. Denn: "Wir haben bereits unsere eigenen Erfahrungen mit dem Spieler gemacht."

Heinold spielt auf das Aufeinandertreffen beider Klubs in der Rückrunde der vergangenen Saison an. Jawara sei nach einem Platzverweis auf dem Weg vom Feld "einem unserer Spieler mit den Stollenschuhen voraus in den Rücken gesprungen, er war außer Rand und Band", so Heinold. "Ganz ehrlich: Da konnte man auch als erwachsener Mann Angst bekommen." Grana bestreitet diesen Vorwurf nicht. "Das geht so nicht. So etwas darf nicht sein. Das haben wir mit Momo besprochen. Das hat er eingesehen", sagt Johannes Heger – Momodou Jawara, den Blick gesenkt, nickt. Er sei ein harter Spieler, klar. "Fast zwei Meter groß, kräftig, aber keiner, der reinhackt", sagt Heger. "Hier rennt ja keiner rum und bricht anderen absichtlich die Beine, so wie es jetzt dargestellt wurde."

Jörg Heinold schildert die Geschichte anders. Andere Vereine der Liga würden alle dasselbe Bild zeichnen. Sie hätten Angst um ihre Gesundheit, dabei solle der Hobbysport doch Spaß machen. "Das, was alle wollen, ist, dass die Geschichte endlich mal mit Konsequenz auf sportrechtlicher Basis untersucht wird", so Heinold. Die Herkunft oder Hautfarbe Jawaras spiele dabei "überhaupt keine Rolle", so der Tröglitzer. "Es geht einfach um einen Fußballspieler, der mehrfach auffällig geworden ist. Es ist durchaus vorstellbar, dass es in der Region in der Vergangenheit zu Beleidigungen wegen der Herkunft gekommen ist. Das ist nicht in Ordnung und natürlich ein Problem, hat aber nichts mit diesem konkreten Fall zu tun."

Es geht einfach um einen Fußballspieler, der mehrfach auffällig geworden ist. Es ist durchaus vorstellbar, dass es in der Region in der Vergangenheit zu Beleidigungen wegen der Herkunft gekommen ist. Das ist nicht in Ordnung und natürlich ein Problem, hat aber nichts mit diesem konkreten Fall zu tun. Jörg Heinold, Spieler und früher jahrelang Sektionsleiter Fußball beim TSV Tröglitz

Tröglitz hat selbst eine Vergangenheit mit Flüchtlingen. Im Frühjahr 2015 sorgte ein Brandanschlag auf ein geplantes Flüchtlingsheim in dem Ort weltweit für Schlagzeilen. Der Fußballverein reagierte damals umgehend: Flüchtlinge seien willkommen, hieß es. "Wir haben uns damals offen für Asylbewerber gezeigt", sagt Heinold. "Sie sind bei uns mit offenen Armen empfangen worden." Einige ausländische Spieler, unter anderem aus Afghanistan, trugen das Tröglitzer Trikot.

Was jetzt im Zuge des Boykotts für Aufregung sorgte, war die Bebilderung des entsprechenden Artikels auf der Internetseite des TSV Tröglitz. Dort zu sehen: Ein Fußballspieler, komplett schwarz gefärbt, vor weißem Hintergrund, durchgestrichen mit einem roten Verbotszeichen. "Jeder weiß, welche Hautfarbe Momo hat", sagt Johannes Heger vom SV Blau-Weiß Grana. "Das so darzustellen, war sehr unglücklich." Heinold widerspricht: "Wer da hineininterpretiert, es handele sich um einen schwarzen Spieler, der hat sehr merkwürdige Gedankengänge. Das ist einfach ein Piktogramm, ein stilisierter Fußballspieler dessen vollflächige Silhouette monochrom in schwarz gefärbt ist."

So bebilderte der TSV Tröglitz den Artikel zum Boykott des Spiels gegen Grana auf seiner Internetseite. Bildrechte: MDR/Screenshot

Über Italien kam Momodou Jawara nach Deutschland, erzählt er, aus Angst vor dem Militärregime in seiner Heimat. Er wohnte früher in dem Asylbewerberheim unweit des Sportplatzes. Mittlerweile bestreitet der 29-Jährige seine vierte Saison beim SV Blau-Weiß Grana. "Es wird meine letzte sein", sagt er. "Meine Frau hat Angst, dass mir etwas passiert, dass es nicht mehr sicher für mich ist. Es wird mir alles zu viel. Ich spiele Fußball nur aus Spaß." Doch er habe erkannt, dass in der Region "nicht alle gleich sind. Nur hier in Grana ist das so. Hier ist es egal, wo wir herkommen, welche Hautfarbe wir haben."

Johannes Heger sitzt neben seinem Mitspieler und ist überrascht. "Dass er nach der Saison aufhören will, habe ich jetzt zum ersten Mal gehört", sagt er später. "Die Sache nimmt ihn doch noch viel mehr mit, als er es zeigt." Jawara erzählt: "Ich wollte niemanden verletzen und es tut mir leid, dass so etwas passiert ist." Grana hat Moritz Prater umgehend Genesungswünsche in Form eines Blumenstraußes geschickt. "Mehr können wir nicht machen", sagt Heger. "Wir hoffen alle, dass der Junge wieder gesund wird. Mit Löbitz hatten wir nie Probleme. Die haben sich immer fair verhalten."

Und auch jetzt sagt der Löbitzer Vereinschef Frank Prater: "Das ist nicht in Ordnung, wie der Spieler aus Grana jetzt im Internet beschimpft wird. Das geht nicht. Seine Hautfarbe hat überhaupt nichts mit der Sache zu tun. Aber er ist jetzt schon mehrfach auffällig geworden, das war der sechste Vorfall im letzten halben Jahr. Das war pure Absicht – und das muss geklärt werden."

Währenddessen muss der Alltag in der Kreisliga Staffel zwei weitergehen. Oder auch nicht. Denn ob das für Sonnabend angesetzte Heimspiel des SV Blau-Weiß Grana gegen den SV Teuchern stattfinden wird, ist noch ungewiss. Auch Teuchern erwägt einen Boykott. "Wir werden hier keinen unserer Jungs hängen lassen. Und wir werden auch nicht einknicken vor der Hetze im Netz", sagt Johannes Heger, ehe das Training beginnt. "Wir wollen doch alle nur eins: Fußball spielen." Doch gerade geht es in der Kreisliga Staffel zwei im Burgenlandkreis um alles – nur nicht um Fußball.