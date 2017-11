Kopf ausschalten, lieber HFC!

Daheim schon top – und auswärts bald auch? Der Hallesche FC will seine Leistung vom 3:0-Heimsieg gegen Münster am kommenden Sonnabend beim 1. FC Magdeburg wiederholen. Und die HFC-Experten Daniel George und Stephan Weidling sehen Gründe zur Hoffnung, aber auch weiteres Verbesserungspotenzial.

"Es gibt so Zeichen, dass die Apokalypse oder in diesem Fall wohl ein Erfolgslauf des HFC naht", scherzt Daniel George (ab Minute 03:20), "nämlich wenn Stefan Kleineheismann trifft." Erstmals seit anderthalb Jahren netzte der Abwehrmann des HFC am Freitagabend wieder ein. Einer der torungefährlichsten Verteidiger Mitteleuropas (O-Ton von Ex-Mitspieler und bestem Kumpel Marco Engelhardt) traf gegen Münster zum 2:0 ein. "Das hat er super gemacht", meint Stephan Weidling. "Er wurde in dieser Saison auch schon oft gescholten, deshalb ist es richtig toll für ihn, jetzt wieder so ein Erfolgserlebnis gehabt zu haben."