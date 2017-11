Erstklassig – die Kolumne über den MBC Achtung, Frustgefahr!

Dürfen Profisportler nach einer Niederlage feiern gehen? Marcus Hatten, Lamont Jones und Jordan Sibert haben es getan. Instagram hat es verraten. Die Spieler des Mitteldeutschen Basketball Clubs (MBC) aus Weißenfels verbrachten das vergangene Wochenende in Berlin und den Abend nach der 81:92-Heimpleite gegen Ludwigsburg in einem Klub. Und das ist auch gut so!

Beim Bundesliga-Aufsteiger herrscht aktuell nämlich Frustgefahr. Die vergangenen drei Partien verlor Weißenfels. Obwohl jeweils ein Sieg möglich gewesen wäre. Bei manchen Fans macht sich schon wenig Missmut breit. Bislang hat der MBC schließlich "nur" eine Heimpartie gewonnen – die erste der Saison gegen Mitaufsteiger Erfurt. Vor anderthalb Monaten war das.

Über den Autor Daniel George ist zwar zwei Meter lang. Zum Basketball-Profi hat es trotzdem nicht gereicht. Dafür für eine stabile Karriere beim TSV Niederndodeleben, dem besten Dorfverein der Welt.



Weil das eigene sportliche Talent überschaubar war, konzentrierte sich der 25-Jährige früh auf das journalistische Handwerk. Der gebürtige Magdeburger berichtete bereits über zahlreiche Klubs aus Sachsen-Anhalt: die BSW Sixers, die Aschersleben Tigers, den BBC Magdeburg oder den BC Anhalt aus Dessau.



Nun schreibt er in seiner Kolumne "Erstklassig" für MDR SACHSEN-ANHALT regelmäßig über den Mitteldeutschen BC.

Die Weißenfelser schnuppern Woche für Woche an der Sensation. Denn im Grunde ist für den Klub mit dem kleinsten Etat der höchsten deutschen Spielklasse jeder Erfolg eine Überraschung. Dass es immer knapp nicht klappt, kann irgendwann frustrieren. Gerade die Spieler. Wenn nur wenige Situationen über Sieg oder Niederlage entscheiden, auch immer etwas Glück dazugehört, deine Mannschaft am Ende aber regelmäßig den Kürzeren ziehst, geht das einem Profisportler auf die Nerven.

Abschalten kann da gut tun. Sich nicht den ganzen Tag den Kopf zerbrechen über entscheidende Situationen der Vergangenheit. Das weiß auch MBC-Trainer Igor Jovovic. Der sagte, gefragt nach seinem Erfolgsrezept, bereits am Ende der vergangenen Saison: "Es war auch wichtig, immer wieder mal den Kopf freizukriegen. Deswegen habe ich den Jungs gerne mal einen Extra-Tag freigegeben, wenn es gepasst hat. Wer will schon den ganzen Tag nur an seinen Job denken? Wenn du dir zu viel Stress machst, blockierst du irgendwann."

Auch andere MBC-Profis nutzen die freie Zeit nach der Ludwigsburg-Pleite für einen Ausflug, in die Heimat zum Beispiel. Genau wie Hatten, Jones und Sibert standen sie alle pünktlich zur nächsten Trainingseinheit wieder auf dem Parkett. Und das ist das Wichtigste. Der MBC muss jetzt einfach weiterarbeiten – und den Spagat zwischen Frust auf der einen und Zufriedenheit auf der anderen Seite meistern. Denn die bislang drei Siege sind schließlich eine prima Bilanz. Trotz der sechs Niederlagen.

Das Umfeld darf den Blick für die Realität nicht verlieren. Natürlich: Die ersten Saisonwochen haben gezeigt, dass die Mannschaft sogar zu mehr fähig ist als dem bloßen Nichtabstieg. Wenn sie ihr oftmals laxes Defensivverhalten verbessern würde zum Beispiel. Doch: Am Ende geht es für den MBC in dieser Saison nun einmal nur um den Klassenerhalt. Und um das zu erreichen, um den Kopf freizukriegen, um trotz knapper Niederlagen nicht frustriert zu sein, kann so ein Ausflug wie der des MBC-Trios nach Berlin nur gut sein.

Ob der Kopf nun wirklich frei ist, wird sich am Sonnabend zeigen. Dann gastiert Weißenfels in Würzburg bei einem Play-off-Team. Wieder als Außenseiter.

