Die Solidarität ist riesig – und so muss es auch sein. Profis, andere Klubs, die Liga, sie alle stehen Konstantin Konga unter dem Hashtag #keinPlatzfürRassismus in den sozialen Netzwerken zur Seite. Der Ludwigsburger Profi wurde am Mittwochabend im Auswärtsspiel beim Mitteldeutschen Basketball Club (MBC) rassistisch beleidigt. Mit Affenlauten. Und abfälligen Gesten. In Deutschland. Im Jahr 2019. Es ist so traurig.