Aufbauspieler Kaza Kajami-Keane wird erst in dieser Woche in Weißenfels erwartet, spielte in den vergangenen Wochen mit Kanada bei der WM in China. Ihm fehlt noch komplett die Bindung zum Team. Wie schnell wird er diese finden? Noch gibt es Fragezeichen.

Ex-MBC-Trainer Silvano Poropat Bildrechte: imago/Eibner

Ja: Wenn alles ordentlich läuft, dann wird sich der Syntainics MBC den Klassenerhalt frühzeitig sichern. Zumal in der neuen Saison nur eine Mannschaft absteigen muss. Und wenn alles perfekt läuft, dann werden vielleicht sogar tatsächlich die Play-offs drin sein. Nur: Dafür muss wirklich alles funktionieren.



Ich erinnere mich gerne an ein Gespräch mit Silvano Poropat am Ende der vergangenen Saison. Zu diesem Zeitpunkt stand noch nicht fest, ob der Erfolgscoach beim Syntainics MBC weitermacht. Schlussendlich entschied er sich gegen eine Rückkehr nach Weißenfels. Doch schon damals sagte er: "Es geht immer um die Erwartungshaltung. Beim MBC darf niemand erwarten, dass ein Spiel gewonnen werden muss. Es gibt keinen leichten Gegner für den MBC in dieser Liga. Was man aber erwarten muss: Dass sich die Spieler für den Verein zerreißen und alles geben – und dafür brauchen sie das Publikum. Da muss eine Symbiose entstehen."



Die Grundlage dafür: ein gemeinsames Ziel – das erstmal nur Klassenerhalt heißen kann.