MSC Preußen Wie Magdeburger Kinder in China zu Fußballstars wurden

Der eingravierte Querstrich auf dem Glaspokal zeigt es an: 1. Platz beim Fußballspiel. "Der Querstrich steht im chinesischen für die 1, die restlichen Schriftzeichen stehen für das Fußballspiel", lacht Songtao Xie, der mit dem Nachwuchs des MSC Preußen knapp zwei Wochen in Zibo war. Die Stadt liegt etwa 700 Kilometer nordwestlich von Shanghai.

Rund 400 Kilometer südwestlich von Peking waren elf junge Kicker des MSC, vier Betreuer und zwei Vertreter der Stadt Magdeburg, zu einem Kleinfeld-Fußballturnier eingeladen. Sieben Teams traten an, gespielt wurde fünf gegen fünf auf einem Feld, das die Maße eines Sechzehnmeterraumes hat.

Konkurrenz trainiert unter Profibedingungen

Am Ende konnte sich der Gast aus Deutschland überraschend gegen die internationale Konkurrenz durchsetzen. Der MSC gewann das Turnier und den mit chinesischen Schriftzeichen gravierten Glaspokal. "Überragend, weil das gegen Teams gelungen ist, die wie die Chinesen unter Profibedingungen arbeiten", sagt Trainer Mario Giesecke. "Morgens Sportschule, dann Training und dann wieder Schule", ergänzt der 49-Jährige, der zum zweiten Mal bei der China-Reise dabei war.

2017 durften die Magdeburger zum ersten Mal ins Reich der Mitte, nachdem der MSC-Schatzmeister Kontakt zu seinem Bekannten beim "Sachsen-Anhalt China Centrum" aufgenommen hatte. Dieser Bekannte war Songtao Xie, der Vorsitzende des Centrums.

Songtao Xie: "Brücken bauen für wirtschaftliche und kulturelle Kooperationen"

Der 35-jährige gebürtige Chinese hat in Magdeburg sein Diplom als Wirtschaftsingenieur abgelegt und später im Magdeburger China Centrum den Vorsitz übernommen. Er hat die Stadt Zibo und den MSC zusammengebracht, mit dem Ziel: "über das Sportliche Brücken zu schlagen für wirtschaftliche und kulturelle Kooperationen Chinas mit der Stadt Magdeburg. Das funktioniert über den Sport nun mal sehr gut", meint Xie.

Und das Konzept schafft es tatsächlich, Aufmerksamkeit zu erregen, wie der Blick zurück ins erste Jahr zeigt: Beim Besuch eines chinesischen Unternehmens durch die damaligen Betreuer und mitgereisten Magdeburger Stadtvertreter schoss der Aktienkurs der Firma danach zehn Prozent in die Höhe. Songtao Xie (M.) hat die jungen Kicker gemeinsam mit den MSC-Trainern nach China begleitet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Unentbehrlicher Dolmetscher

Songtao Xie war auch in diesem Jahr wieder als Dolmetscher auf der China-Reise mit dabei und für die kulturellen Botschafter Magdeburgs unentbehrlich. Vor einem Jahr ist der sympathische Chinese aufgrund seines hohen Engagements sogar zum ersten Ehrenmitglied des Vereins ernannt worden.

Was das lustigste war, was er auf der knapp zwei Wochen langen Reise mit dreitägigem Aufenthalt in Peking erlebt hat? "Die Gesichter beim Essen", lacht Xie, "das waren viele offenbar nicht gewohnt".

Hühnerfüße sorgen für Verwunderung

"Da gibt es natürlich Sachen, die einem im Kopf bleiben", muss der 14-jährige Trainersohn Ole Giesecke nicht lange überlegen: "Erst dachte ich, die Hühnerfüße sind nur Dekoration. Aber beim Blick auf die Nachbartische habe ich gesehen – einige von uns haben die wirklich abgeknabbert. Aber die Pekingente war lecker."

Andere Länder, andere Sitten: Hühnerfüße sorgen für Verwunderung. Bildrechte: MDR/ Marco Pahl Für Mannschaftskamerad Dave Fahrholz bleibt etwas ganz anderes in Erinnerung – die Begeisterung der Chinesen über die Gäste: "Sehr viele kamen freundlich auf uns zu, weil sie Fotos mit uns machen wollten. Da fühlt man sich schon ein bisschen wie ein Fußballstar".

Auch beim Cuju erfolgreich

Kleine Stars waren die Magdeburger Jungs auch beim traditionellen Cuju, dem chinesischen Vorläufer des Fußballs. Diese Art Fußballtennis wird im traditionellen Gewand und mit einem kleinen Wildlederball gespielt. Beim Cuju-Turnier wurde der MSC trotz ungewohnter Bekleidung Fünfter, landete sogar vor chinesischen Teams.

Viele weitere Highlights, wie der Besuch der chinesischen Mauer, haben die Reise am Ende abgerundet und die Gruppe nach einer 22-stündigen Rückreise glücklich in Magdeburg landen lassen.

Hohe Kosten für die Eltern

"Es war für alle wieder ein Riesenerlebnis, die Einladung für 2020 haben wir auch schon in der Tasche", so Mario Giesecke, der aber auch den Aufwand für die Eltern der Jungs und für die Betreuer nicht verschweigen will.

So sehen Sieger aus: Der MSC Preußen Magdeburg hat das Turnier in China gewonnen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Das Sportamt in Zibo übernimmt zum Glück das Meiste, der Eigenanteil liegt trotzdem bei rund 700 Euro pro Kopf plus Taschengeld für die Kinder, was ja nicht für jeden so einfach zu stemmen ist. Und wir Erwachsenen bräuchten eigentlich noch ein bisschen mehr Unterstützung beim Betreuen der wilden Bande. Aber wir wissen das Ganze natürlich sehr zu schätzen. Und als Titelverteidiger sind wir auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder am Start." Dann aber mit anderen Jungs aus dem Verein. Die sollen schließlich auch in den Genuss von Hühnerfüßen kommen.

