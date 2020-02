Bei der FIS Nordic Junior + U23 Cross Country Ski Weltmeisterschaft treten Athleten und Athletinnen aus den drei nordischen Skidisziplinen an, also Skilanglauf, Skispringen und Nordische Kombination (ein gemeinsamer Wettkampf aus Skispringen und Langlauf). 40 Nationen sind vertreten, darunter auch Länder, die im Skisport sonst eher selten zu sehen sind, wie Griechenland, der Libanon, Andorra und Brasilien. Bei Damen und Herren werden in verschiedenen Wettbewerben die neuen Weltmeisterinnen und Weltmeister ermittelt.