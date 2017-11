Erst der Konfetti-Regen, dann ein Selfie mit den Konkurrenten aus Asien, schließlich ein Küsschen für Ehefrau Jenny – dieser Sonntagabend in der Magdeburger Arena war für Dimitrij Ovtcharov perfekt. Wieder einmal. Denn mit der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts verbindet der 29 Jahre alte Tichtennis-Star nur gute Erinnerungen. 2014 gewann Ovtcharov die German-Open. Auch beim World-Team-Cup glänzte er in der Elbestadt. "Von mir aus", startete der lächelnde Ovtcharov seine Liebeserklärung an Magdeburg, "könnte jedes Turnier hier stattfinden."

Ovtcharov und Magdeburg – das passte auch in den vergangenen Tagen prima zusammen. Von Dienstag bis Sonntag traf sich die Tischtennis-Weltspitze in Magdeburg. Und am Ende setzte sich im Finale der Herren Dimitrij Ovtcharov gegen Timo Boll vor 4.500 Zuschauern mit 4:3 Sätzen durch. "Timo ist eine lebende Legende", sagte Ovtcharov danach über seinen 36 Jahre alten Landsmann. "Er hat den Sport in Deutschland unglaublich weit nach oben gebracht. Auch ich habe ihm viel zu verdanken. Es ist immer wieder etwas Besonderes, wenn wir bei so großen Turnieren im Finale gegeneinander spielen."

Das kam in jüngster Vergangenheit tasächlich häufiger vor. Die Tischtennis-Übermacht China schwächelt aktuell. Boll ist aktuell Vierter der Weltrangliste. Ovtcharov als derzeit Dritter könnte, wenn es so weitergeht, die Chinesen Fan Zhendong und Ma Long von den ersten beiden Rängen verstoßen und bald selbst die Führung übernehmen. Er wäre dann der Beste der Welt. "Das wäre ein Highlight meiner Karriere", sagte Ovtcharov. Und Boll meinte: "Wir schweben gerade auf einer Welle dahin. Wenn zwei Deutsche die Tischtennis-Welt dominieren, ist das ja fast schon surreal. Aber schön, dass es schon so lange anhält." Im Konfettiregen: Dimitrij Ovtcharov sicherte sich das Preisgeld in Höhe von 24.000 US-Dollar. Bildrechte: IMAGO

Insgesamt 12.500 Zuschauer verfolgten die German-Open in Magdeburg. Über diesen Zuschauerrekord freute sich auch Konrad Richter, der Präsident des mitveranstaltenden Tischtennis-Verbandes Sachsen-Anhalt: "Das ist ein wahnsinniger Lohn für uns", sagte er. "Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Veranstaltung, nicht zuletzt auch aufgrund des Erfolges der deutschen Spieler, auch ein kleines bisschen dazu beitragen wird, dass der Tischtennissport in Sachsen-Anhalt einen kleinen Auftrieb erleben wird."

Auch der Weltverband zeigte sich äußerst zufrieden mit der Organisation. Die Tischtennis-Fans Sachsen-Anhalts dürfen sich künftig also auf weitere hochkarätige Turniere in Magdeburg freuen. Dimitrij Ovtcharov gefällt das. Denn: "In Magdeburg spiele ich besonders gut." Sieger-Selfie: Dimitrij Ovtcharov posiert mit seinen Konkurrenten aus Asien für die Kamera. Bildrechte: IMAGO

