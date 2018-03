Pauline Grabosch Der aufgehende Stern am Bahnrad-Himmel

Pauline Grabosch ist der aufgehende Stern am Bahnradhimmel. Keine Bahnradsprinterin war in diesem Alter schon so schnell und erfolgreich unterwegs wie sie. Es war eine mutige Entscheidung der Trainer, sie im Vorlauf im Teamsprint einzusetzen. Im Finale siegten dann ihre Erfurter Trainingspartnerin und Aushängeschild Kristina Vogel, 27 Jahre alt, und Miriam Welte, 31.

"Pauline ist jung und sehr, sehr grundschnell", lobt die elffache Weltmeisterin Vogel ihre Kollegin. "Ihr fehlt noch die Finesse und Kaltschnäuzigkeit, die du brauchst, um einen Goldtitel zu holen. Aber sie ist auf einem guten Niveau." Bundestrainer Detlef Uibel meint: "Sie hat in relativ kurzer Zeit eine sehr, sehr gute Entwicklung hingelegt. Sie weiß selber, dass noch viel Erfahrung dazugehört, bis sie auf dem Niveau von zum Beispiel Kristina Vogel ist, was das taktische betrifft. Konditionell ist sie sehr gut dabei, das hat sie jetzt wieder bewiesen."

Jetzt wird weiter trainiert für die nächsten großen Ziele. Bei Olympia 2020 in Tokio will sie die nächsten Erfolge feiern. Und bis dahin von ihrer Trainingspartnerin Kristina Vogel lernen: "Ich kann von ihr profitieren, mich an ihr hochziehen. Sie ist eine Riesensportlerin." Und zu einer solchen will auch Pauline Grabosch werden. Sie ist auf einem guten Weg.