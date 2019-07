"In der Regionalliga gab es keine Vorteile. Auch von den Stadien her war da nichts dabei, wo man unbedingt hin wollte", erinnert sich Christian Beck. Das war in der 3. und 2. Liga anders. "Ob in Hamburg, Dresden oder Köln. In diesem Jahr kommt Kaiserslautern dazu. Das sind Stadien, wo du extra motiviert bist und die du gerne für deinen persönlichen Weg mitgenommen hast. Es ist schön, in solchen Stadien gespielt zu haben. Und ich hoffe, dass wir dann noch mal in Zweitligastadien spielen werden."