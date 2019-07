Neues vom Krügel-Platz | Folge 4 FCM-Experte: "So viele Fehler hätte ich nie erwartet"

Kalte Dusche für den 1. FC Magdeburg: Zum Saisonauftakt gab es ein 2:4 gegen Braunschweig. Anschließend wurden viele Fans auf dem Heimweg vom Regen nass. Doch auch das Spiel sorgte schon für reichlich Ernüchterung – vor allem bei Guido Hensch, dem FCM-Experten von MDR SACHSEN-ANHALT. Im Podcast mit Moderator Oliver Leiste erklärt er, warum Björn Rother aus seiner Sicht unnötig umgeschult wurde und warum Philipp Harrant aus seiner Sicht gegen Zwickau beginnen sollte. Zudem küren beide den Mann der Woche.

Drei Schlagzeilen zum Podcast:

"Ich hasse es, wenn ich recht habe" – ab Minute 1:00

"Ich hasse es, wenn ich Recht habe. Aber in dem Fall ist es leider so gekommen. Letzte Woche hatte ich gesagt: Im Mittelfeld und nach vorne war das alles schon ganz gut. Nach hinten müssen wir mal gucken. Und was wir dann gesehen haben, war teilweise ziemlich krass. Dermaßen viele Fehler in einem Spiel hätte ich in der Dichte niemals erwartet. Bei allen Toren, wenn wir das vierte streichen, waren haarsträubende Fehler dabei. Das fand ich absolut überraschend", sagt Guido Hensch. Er glaubt, dass die eine oder andere Personalie falsch entschieden wurde und auch taktisch nicht alles hingehauen habe. Zudem habe in der Offensive teilweise die Bewegung gefehlt.

"Einsatz von Tarek Chahed ist unergründlich" – ab Minute 6:00

"Für mich ist es nach wie vor unergründlich, warum Tarek Chahed einen rechten Verteidiger geben musste. Nach dem, was ich da in der Kurve gehört habe, bin ich da auch nicht allein mit meiner Meinung. Es ja nicht so, dass man ihm das nicht gönnen würde, den Durchbruch zu schaffen. Aber wenn er den Ball hat, ist es einfach zu dünn. Wenn ich einen erfahrenen Außenverteiger wie Dominik Ernst hole, frage ich mich, warum der auf der Bank sitzt", wundert sich Hensch. Anschließend analysieren er und Leiste den Treffer zum 3:1 für Braunschweig, an dem Chahed auch einen Anteil hatte.

"Außenspieler müssen an der Linie kleben" – ab Minute 16:00

"Wichtig ist – und das hat am Samstag auch nicht so richtig geklappt – dass die Außenspieler an der Linie kleben. Damit man das ganze breit macht und so die gegnerische Abwehr auseinanderzieht." So könnten sich Lücken für weitere Offensivaktionen ergeben, glaubt Hensch. Denn am Samstag hätten meist auch Angebote an die Defensivspieler gefehlt, den Ball haben zu wollen.

