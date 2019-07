Badkurvenversteher | Folge 4 HFC-Fans müssen Vertrauen haben

Jannes Vollert "Jannes Vollert kenne ich durch meine Arbeit als Scout schon lange und ich habe ihn 20 oder 30 Mal gesehen. Er hat jetzt im Männerbereich richtig Fuß gefasst. Er kann im Defensivbereich viele Dinge abdecken – etwas Sechser oder Innenverteidiger. Er ist sehr spielintelligent und hat einen guten Aufbau. Er muss noch etwas dazulernen. Wenn er das, was in der 3. Liga verlangt wird, rüberbringen kann, hat er auch die Möglichkeit, in Zukunft noch höherklassig zu spielen." Bildrechte: imago images / Köhn