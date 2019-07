Badkurvenversteher | Folge 2 HFC-Talent Julian Guttau träumt von der Nummer 10

14-mal traf Julian Guttau in den ersten sechs Testspielen der Saison beim Halleschen FC. Damit ist der 19-Jährige neben Jonas Nietfeld der Beste und gehört zu den Gewinnern der Vorbereitung. Bevor er in zwei Wochen in seine zweite Profisaison startet, hat er im HFC-Podcast "Badkurvenversteher" mit Moderator Oliver Leiste über seine seine ersten Schritte im Profifußball und das langweilige Hotelleben im Trainingslager gesprochen – und über sein großes Idol Lionel Messi.

Außerdem geht es in Folge 2 der Saison 2019/20 um ...

... Tore in der Vorbereitung – ab Minute 1:30

"Für mich haben diese Tore einen großen Wert. Mir ist relativ egal, wer der Gegner ist – ob er Regionalliga oder eher unterklassig spielt. Ich versuche jeden Gegner gleich ernst zu nehmen. Und dann hat für mich ein Tor gegen einen unterklassigen Gegner auch die gleiche Wertigkeit, wie gegen einen höherklassigen Gegner."

… seine persönliche Entwicklung – ab Minute 2:15

"Das erste Jahr war zum Reinkommen und um die Abläufe kennenzulernen. Vom Jugendfußball zum Profifußball ist es schon ein großer Unterschied, gerade, was Tempo und die Körperlichkeit angeht. Ich denke, da habe ich mich gut reingefunden und angepasst. Nun gilt es für mich, weiterzuarbeiten und mich richtig in der Mannschaft zu etablieren."

… Unterschiede zwischen Jugend- und Profifußball – ab Minute 3:45

"Es ist die Körperlichkeit und das Tempo. In der U19 konnte man viele Situationen noch ohne Körper lösen. Hier ist jetzt ohne Körperkontakt gar nichts los." Anschließend erzählt der 19-Jährige, was er tut, um sich gegen Typen wie Sebastian Mai zu behaupten.

... Hilfe von Toni Lindenhahn – ab Minute 6:30

"Als ich in den Profikader aufgenommen wurde, haben mich alle gut aufgenommen. Als ich noch in der U19 gespielt habe und bei den Profis mittrainiert habe, hat sich vor allem Toni Lindenhahn gekümmert. Neben dem saß ich auch als Erstes in der Kabine. Das war jemand, mit dem ich relativ gut klar kam und der mich gut eingebunden hat." Auch als Nachwuchskicker war Lindenhahn für ihn schon ein Vorbild, berichtet Guttau im Anschluss.

… Fankontakt auf der Straße – ab Minute 10:30

"Es kam schon mal vor, dass ich angesprochen wurde. Aber es ist jetzt nicht so, dass es häufig ist." Doch gerade der erste Autogrammwunsch habe sich sehr komisch angefühlt, erinnert sich Guttau.

… Erwartungen an die kommende Saison – ab Minute 11:15

"Ich will mich weiterentwickeln und an meine Spielzeiten vom letzten Jahr anknüpfen. Dem Trainer will ich zeigen, dass ich da bin und Gas gebe. Und dann hoffentlich so viel wie möglich spiele."

… die Nummer 10 – ab Minute 11:45