Dennis Mast hat sich verändert. Bei seinen Stationen in Karlsruhe, Bielefeld, Chemnitz und Würzburg ist der 27-Jährige erwachsen geworden, erzählt er im ersten "Badkurvenversteher" der Saison. Die Folge wurde im Trainingslager in Bad Blankenburg aufgenommen. Zudem berichtet Mast, wie sehr er sich gefreut hat, Toni Lindenhahn und Wäschefrau Daggi wieder zu sehen – und erklärt, warum er bei seiner ersten Phase in Halle der FCM-Schreck war.

Außerdem spricht Dennis Mast in Folge 1 des "Badkurvenverstehers" über ...

… den Empfang bei der Rückkehr – ab Minute 1:15

"Der Empfang war sehr positiv. Die Eröffnungsveranstaltung war super. Es waren zahlreiche Leute da. Jeder einzelne wurde auf der Bühne herzlich empfangen. Und ich habe schon vernommen, dass mein Name ordentlich laut durch die Kantstraße ging. Das war ein willkommenes Gefühl für mich, zu merken, dass mich die Leute nicht vergessen haben und mit offenen Armen empfangen."

… Toni Lindenhahn – ab Minute 3:30

HFC-Urgestein Toni Lindenhahn lässt es sich nicht nehmen, Dennis Mast mit einem persönlichen Gruß wieder in Halle willkommen zu heißen. Mast freut sich darüber sehr: "Das ist sehr lieb von ihm und so kenne ich ihn. So habe ich ihn auch kennengelernt, als ich als junger Bubi zu den Herren kam. Da war er einer der ersten, der mich an die Hand genommen hat." Über die Jahre ist der Kontakt nie abgerissen, berichtet Mast im Anschluss. Toni Lindenhahn und Dennis Mast (r.) sind seit etlichen Jahren Freunde. Nun spielen sie wieder zusammen. Bildrechte: imago/Köhn

… alte Bekannte – ab Minute 5:00

Dennis Mast trifft beim HFC neben Lindenhahn noch auf weitere Weggefährten. Gerade mit Björn Jopek verbinden ihn viele Erinnerungen, erzählt der Flügelspieler. "Und bei ihm konnte ich mir auch viele Informationen über das Team holen."

… Ernährung – ab Minute 8:00

"Ich achte sehr auf meine Ernährung und bin auch oft vegan unterwegs. Trotzdem bin ich gesellschaftsfähig." Was das bedeutet und warum seine Freundin von seinen Essgewohnheiten profitiert, erklärt Mast im Anschluss.

… den Wechsel nach Chemnitz zu Sven Köhler – ab Minute 12:45

"Ich hatte ein schwieriges Jahr in Bielefeld, wo es sportlich sehr schlecht für mich lief. Nach einem kurzen Gespräch mit Sven Köhler wusste ich, dass ich bei ihm das Vertrauen spüre, was ich schon damals in Halle hatte. Und ich wusste, was ich bei ihm als Trainer bekomme, was er mir geben kann und was ich ihm zeigen muss, um zu spielen."

… die Suspendierung in Würzburg – ab Minute 13:30

"In der zweiten Saison dort hatte ich die ersten sieben oder acht Spiele von Anfang an gespielt. Dann war ich nur noch ein bisschen Einwechsler. In der Rückrunde habe ich dann gar nicht mehr gespielt. Was vielleicht auch damit zusammenhing, dass ich im Winter gesagt hatte, dass ich nicht ganz zufrieden bin, wie es gelaufen ist. Auch von der Art und Weise her." Es folgte die Degradierung in die 2. Mannschaft. Dort verzichtete Mast dann freiwillig auf Einsätze, berichtet er.

… Gründe für die Rückkehr – ab Minute 18:30

"Ich wusste, woran ich hier bin. Ich wusste, in welches Stadion ich zurückkehre, zu welchem Verein und welchen Fans. Und mein gutes Gefühl bei der Eröffnungsveranstaltung hat mich ja direkt darin bestätigt, dass es die richtige Entscheidung war." Vor allem hätten aber sportliche Gründe den Ausschlag gegeben, erzählt Mast. "Gefühlt sind wir eine relativ junge Mannschaft. Trotzdem sind einige Leute dabei, die schon einiges erlebt haben. Da kann echt was richtig gutes entstehen." Oliver Leiste und Dennis Mast (r.) kurz vor der Aufzeichnung des Podcasts in Bad Blankenburg. Bildrechte: Lars Töffling

… den HFC als Spitzenteam – ab Minute 21:00

"Letzte Saison haben sie sehr gut gespielt. Da steigen natürlich die Erwartungen bei den Fans und in der Stadt. Auch die anderen Vereine haben jetzt ein anderes Bild vom HFC und werden sich auch anders auf uns einstellen." Trotzdem ist Mast nicht bange. – "Wenn wir das zeigen können, was die Jungs letztes Jahr gezeigt haben."

