Badkurvenversteher | Folge 6 HFC-Stürmer Nietfeld: "Das war pure Ekstase"

Jonas Nietfeld ist im Sommer aus der zweiten Bundesliga zum Halleschen FC gewechselt – und dort will der 25 Jahre alte Angreifer mit dem HFC auch so schnell wie möglich wieder hin!

Der Jubel war groß am Wochenende im Erdgas Sportpark. "Das war pure Ekstase", so beschreibt Nietfeld den Sieg in Unterzahl gegen Rostock und erklärt, was der Erfolg für Folgen haben könnte und was bei ihm noch zum ersten Saisontor fehlt.