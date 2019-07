Badkurvenversteher | Folge 5 HFC-Trainer Ziegner: "Uns fehlt ein Killer im Strafraum"

Mit einer unerwarteten Aufstellung ging der Hallesche FC in die Partie gegen Uerdingen. Moderator Oliver Leiste und Experte Stephan Weidling besprechen im Podcast, welche Auswirkungen die Versetzung von Sebastian Mai und Toni Lindenhahn hatten. Auch gehen sie der Frage nach, warum Jannes Vollert – entgegen der vorherigen Ankündigung von Trainer Torsten Ziegner – nicht in der Startelf stand. Großes Thema ist natürlich die mangelhafte Chancenverwertung.

Folge 5 des Badkurvenverstehers in drei Schlagzeilen:

"Ich dachte kurz, das Spiel ist geklont", erklärt Stephan Weidling. "Weil im März hat der HFC an einem Freitagabend gegen Uerdingen gespielt und 4:0 gewonnen . Und fast genauso gespielt: dominant, bestimmend, ballsicher." Doch einen entscheidenden Unterschied gab es: die Chancenverwertung. Die war, wieder einmal, das große Problem beim HFC .

15 Ecken und gut 20 Flanken schlugen die HFC-Spieler in den Strafraum. Doch nur die wenigsten führten zu einer Torchance. "Die Qualität der Flanken war dann in der Summe nicht so gut", sagt Moderator Oliver Leiste. "Die Ecken sind eine Baustelle", stimmt Weidling zu. Bei den Flanken aus dem Spiel hat Weidling aber eine andere Sicht auf die Dinge.