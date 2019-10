Das Foto wurde auf dem Online-Portal "Fupa" veröffentlicht. Auf Facebook hagelte es umgehend Kritik. An gleicher Stelle erklärte der Blankenburger FV (BFV) wenig später in einer Mitteilung : "Wir als Verein distanzieren uns in jeglicher Form von Rassismus. In den vergangenen Jahren hat sich der BFV in der Flüchtlingsthematik sehr engagiert gezeigt und mehreren afrikanischen Fußballern den gesellschaftlichen Einstieg über unseren Sport ermöglicht."

Busse sitzt seit neun Jahren an fast jedem Wochenende am Spielfeldrand – und das auch gerne bei mehrere Partien pro Spieltag. Er weiß, was auf den Plätzen im Harz geredet wird. Er kennt den Tonfall und kann ihn einschätzen. Vor fünf Jahren habe es einmal einen Vorfall gegeben, bei dem ein ausländischer Spielertrainer von einem Zuschauer rassistisch beleidigt geworden sei. Aber: "Ansonsten habe ich in den all den Jahren nichts in diese Richtung mitbekommen – und das würde ich hören, wenn es so wäre", so Busse. "In fast jeder Mannschaft spielt ja mittlerweile ein Flüchtling. Das ist im Grunde völlig normal."