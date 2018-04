Restprogramm des FCM Noch sieben Spiele für den Aufstieg

Erst haderte Jens Härtel etwas. Allerdings nur für ein paar Sekunden. "Mit dem Spiel sind wir nicht ganz zufrieden, uns fehlte etwas die Frische", sagte der Trainer des 1. FC Magdeburg am Sonntagnachmittag, um dann jedoch nachzulegen: "Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden." Denn: "In dieser Phase der Saison zählen nur Ergebnisse."

Durch den 1:0-Auswärtssieg in Unterhaching sprang der FCM zurück auf den zweiten Tabellenplatz und hat den Zweitliga-Aufstieg weiterhin fest im Visier. "Wir denken von Spiel zu Spiel", sagten die Protagonisten in den vergangenen Wochen immer wieder. MDR SACHSEN-ANHALT nimmt sich dieses Einstellung zu Herzen und blickt Schritt für Schritt auf das Restprogramm des 1. FC Magdeburg:

Schwartz und der KSC – das ist bislang eine Erfolgsgeschichte. Durch den souveränen 3:0-Heimsieg am Sonnabend gegen Preußen Münster stellte Karlsruhe einen Drittligarekord auf: Auch im 21. Spiel in Folge blieb die Mannschaft von Trainer Schwartz ungeschlagen. Der KSC steht aktuell mit drei Punkten Rückstand zum FCM auf dem vierten Tabellenplatz.

Die Stärke: Der SV Wehen besitzt mit Spitzenreiter Paderborn die beste Offensive der dritten Liga. 69 Tore in 32 Partien sprechen für sich. Hauptverantwortlich dafür: Liga-Topscorer Manuel Schäffler mit 19 Toren und sieben Vorlagen. Die Schwäche: Cheftrainer Rüdiger Rehm kritisierte zuletzt die Abwehrarbeit seines Teams und forderte eine Steigerung in den anstehenden Spitzenspielen. Das Hinspiel zwischen Magdeburg und Wiesbaden endete torlos .

Der FCM hat aktuell noch einen großen Trumpf in der Hinterhand: das Nachholspiel gegen Carl Zeiss Jena. Aufgrund desaströser Platzverhältnisse war die Partie Mitte März abgesagt worden. Deshalb hat Magdeburg eine Partie weniger als die Aufstiegskonkurrenten absolviert. Der FC Carl Zeiss hat aktuell elf Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz und sogar noch zwei Nachholspiele. Die Thüringer haben den Klassenerhalt so gut wie sicher.

Der SC Fortuna Köln hat nur noch Außenseiterchancen im Aufstiegskampf. Neun Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsrang drei bereits. Durch die 0:2-Heimpleite gegen Meppen hat sich Köln fast schon abgemeldet aus dem Rennen um den Zweitliga-Aufstieg. Doch trotzdem kann die Fortuna noch eine entscheidende Rolle spielen! Köln hat keinen Druck mehr, spielt ohnehin eine überaus erfolgreiche Saison über den ursprünglichen Erwartungen. Und: Köln tritt noch beim FCM und am letzten Spieltag daheim gegen Paderborn an.

Für den HFC neigt sich eine turbulente Spielzeit dem Ende entgegen. An der Saale denken sie bereits an die Zukunft. Cheftrainer Rico Schmitt wird im Sommer durch Zwickaus derzeitigen Trainer Torsten Ziegner ersetzt, der neue Sportdirektor Ralf Heskamp bastelt im Hintergrund bereits am Kader für die kommenden Saison. Als die Abstiegsangst in den vergangenen Wochen immer größer wurde, bewies das HFC-Team seine Drittligatauglichkeit und gewann die entscheidenden Partien. Am Sonntag siegte Halle mit 3:0 gegen Erfurt.