Eigentlich ist es dafür noch zu früh. Für so etwas sollte man ein paar Tage Abstand haben und die Dinge noch mal genauer analysieren. Klar ist, dass uns auch in diesem Jahr die Krönung in Form eines Titels fehlt. Trotzdem haben wir eine richtig starke Saison gespielt, sind Dritter geworden und haben uns in vielen Bereichen verbessert.