Schulprojekte Schach als Lernerfahrung für das ganze Leben

Die Aufmerksamkeitsspanne im Kindergarten- und Grundschulalter ist begrenzt – maximal eine halbe Stunde, dann lässt die Konzentration nach. Hier setzen die Schachkurse an. Auch Fiona Sieber, die in Magdeburg Physik studiert, unterrichtet Schach in einer Kita. Im Schachmuseum in Löberitz, der Heimat von Robert Stein, oder im Schachdorf Ströbeck wird versucht, die Schachtraditionen des Landes zu bewahren und die Bedeutung des Spiels in verschiedenen Facetten aufzuzeigen.