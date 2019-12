Nach den Schiedsrichterboykotts in Hessen und Berlin streiken nun auch die Referees in Halle. Der Schiedsrichterausschuss des Fußball-Stadtverbandes informierte am Mittwoch auf seiner Facebookseite darüber, dass für zwei Spieltage im Stadtfußball keine Schiedsrichter angesetzt werden. Betroffen seien demnach die Spiele von der Stadtoberliga abwärts am dritten Adventswochenende sowie am 14. und 15. März 2020. Die Partien werden voraussichtlich ausfallen.