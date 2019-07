In einem Jahr finden die Olympischen Spiele in Tokio statt. Zuletzt blieb das DSV-Team bei den Spielen in London und Rio ohne Medaille. Wie stehen die Chancen, dass es nächstes Jahr wieder Medaillen gibt?

Ich habe Bernd Berkhahn diese Frage auch gestellt. Er spricht von einer Medaille, die er in Tokio holen will. Sein Konzept, dass er nun beim DSV umsetzen will, ist aber auch schon auf 2024 ausgelegt. Mit Norbert Warnatzsch hat er den Trainer im Team, der 2008 Britta Steffen bei ihren Olympiasiegen in Peking betreute. Also es scheitert mit Sicherheit nicht an der Motivation.