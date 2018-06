Wie kann man Konstanz trainieren?

Das ist ein Produkt harter Arbeit. Man muss bereit sein, sich in jedem Training und in jedem Spiel zu fokussieren und auch schon im Training den Fokus auf Leistung setzen. Da können wir uns auch immer noch verbessern. Man darf nie mit Erreichtem zufrieden sein. Wir wollen uns jedes Mal neu beweisen im Leistungssport. Das ist vor allem im Kopf hart, denn der sagt irgendwann, jetzt ist genug. Gerade nach der Enttäuschung im Europapokal merke ich schon, dass die Saison jetzt zu Ende gehen kann. Wir brauchen jetzt Pause und Erholung. Aber es ist dann ein Trainingseffekt, sich wieder zu beweisen. Zeigen zu wollen, dass die Saison nicht einmalig war.

Deshalb ist der vierte Platz für uns so wichtig. Ich sehe gerne eine Entwicklung. Letztes Jahr waren wir Fünfter. Als Vierter haben wir einen Schritt nach vorne gemacht. Wir hätten gerne auch mehr Punkte geholt. Das hat leider nicht geklappt. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass wir die letzte Saison in dieser Art bestätigen können. Aber ich sehe natürlich auch noch sehr viel Entwicklungspotential – bei mir und auch der Mannschaft. Wiegerts Team war in der Saison phasenweise unschlagbar. Bildrechte: imago/foto2press

Was können die Spieler denn noch besser machen?

Ich hätte mir noch etwas mehr Entlastung gewünscht. Einige waren leider noch nicht so weit, um in der Bundesliga jedes Mal voll helfen zu können. Das wird aber noch kommen. Das lag nicht nur an den Spielern, sondern auch an mir. Ich habe sehr viel Wert auf Automatismen gelegt. Und die Jungs, die in dieser Saison viel gespielt haben, hatten sich auch in der letzten Saison gut eingespielt. Die Neuzugänge hatten dann ein paar Probleme, sich in diese Automatismen zu finden. Teilweise war es auch ein sprachliches Problem. Der Plan ist, variabler zu werden.

Dann bleiben wir gleich bei den Neuzugängen von 2017. Lukas Mertens hatte sich gut eingeführt. Nun fällt er mit einem Kreuzbandriss lange aus. Wird der SCM auf der Linksaußenposition reagieren?

Lukas hat sich sehr gut eingeführt. Seine Entwicklung zu begleiten und zu beobachten hat großen Spaß gemacht. Zusammen mit Matthias Musche hat er es auf der Position überragend gemacht. Seinen Ausfall werden wir intern kompensieren. Ich möchte keine externe Zwischenlösung, damit Lukas Mertens sich auf das Gesundwerden konzentrieren kann. Mit Justus Kluge und Alexander Reimann gibt es interessante Nachwuchsleute auf der Position. Ihnen möchte ich die Chance geben, sich zu zeigen. Lukas Mertens hatte einen guten Start beim SCM. Kurz vor Saisonende riss er sich das Kreuzband. Bildrechte: IMAGO

Piotr Chrapowski hatte anfangs ein paar Probleme. Nach ein paar Wochen wurde er dann immer stärker. Im Angriff war dagegen nur sehr wenig zu sehen. Woran lag das?

Piotr war der Schlüssel unserer Kaderpolitik, weil wir mit Finn Lemke einen wichtigen Faktor unseres Spiels verloren hatten. Er sollte diese Position Eins-zu-Eins ersetzen. Ich finde, das ist super gelungen. Bei den anderen Zugängen musste man abwarten, wo die Entwicklung hingeht. An "Chrapek" hatten wir bestimmte Erwartungen. Er kam schließlich vom Champions-League-Sieger. Er hat mich in keiner Phase der Saison enttäuscht. Für große Anteile im Angriff war er nicht geplant. Er hat da auch gute Fähigkeiten. Aber ich bin ein Fan von Rollenspielern. Seine Rolle war, mit Zeljko Musa das Abwehrzentrum zu bilden. Das hat er überragend gemacht. Und weil wir öfter in der Abwehr stehen, hat er oft große Teile der Spiele absolviert.

Wie haben Sie Gleb Kalarash gesehen?

Gleb hatte Probleme mit der Liga. Er hat das erste Mal seine Heimat verlassen und musste sich an eine neue Liga und eine neue Sprache gewöhnen. Weil er in Deutschland aufgewachsen ist, konnte er die Sprache relativ schnell wieder abrufen. Aber mit der Intensität und der Schnelligkeit hatte er große Probleme. Uns ist es über die ganze Saison nicht gelungen, ihn vollständig einzubauen. Zeljko Musa musste zu viel spielen. Ziel ist es, ihn stärker zu entlasten, deshalb hoffe ich nächste Saison noch mehr auf Gleb. Gleb Kalarash hatte Probleme, sich in der Bundesliga zu etablieren. Bildrechte: IMAGO

Nun hat der SCM mit Moritz Preuss für 2019 einen weiteren Kreisläufer verpflichtet. Ist das ein Indiz, dass der Verein nicht über 2019 hinaus mit Kalarash plant?

Das liegt vor allem an Gleb. Ich muss da eine Entwicklung sehen. Die Verpflichtung von Moritz Preuss ist sehr zukunftsorientiert. Es gibt keinen jungen deutschen Kreisläufer, von Jannik Kohlbacher (Wetzlar – d.Red.) abgesehen, dem ich eine ähnliche Perspektive gebe, wie Moritz Preuss. Das hatte erstmal nichts mit Gleb Kalarash zu tun. Wenn wir unsere Ziele erreichen, haben wir irgendwann noch mehr Spiele. Dann wäre es auch durchaus möglich, mit drei Kreisläufern in die Saison zu gehen. Es ist jedenfalls nicht so, dass ich Gleb mitgeteilt habe, dass er den Verein verlassen muss.

Kaum zu sehen war Carlos Molina. Dabei schien er nach dem Sieg gegen Leipzig im Herbst auf einem guten Weg. Was war da los?

Carlos hat mehr gespielt als Gleb Kalarash. Aber trotzdem nur sporadisch. Er hatte die größten sprachlichen Probleme und auch die größten Baustellen. Er ist ein toller Typ und ein sehr ehrgeiziger Sportler. Aber er kam mit enormen Defiziten. In Spanien wurde anders trainiert als hier. Deshalb hatte er Probleme mit der Intensität und dadurch anfangs viele Verletzungen. Hinzu kam dann eine schwere Schulterverletzung. Er könnte uns in der Abwehr helfen. Wenn ich ihn aber mit nach vorne schicke, bekommen wir ein Problem mit unserem Tempospiel. Deshalb müssen wir im Sommer seine Schulter hinbekommen. Allmählich gewöhnt sich Carlos an die Trainingsumfänge. Deshalb hoffe ich, dass dann die Entwicklung bei ihm umso größer ist.

Nun geht der SCM nur mit einem Neuzugang in die Saison. Albin Lagergren kommt aus Schweden. Was versprechen Sie sich von ihm?

Ich freue mich sehr auf Albin Lagergren. Irgendwo bin ich auch traurig, Nemanja Zelenovic zu verlieren. Aber es war die einzige Möglichkeit, den Kader zu verändern. Albin ist in Europa gerade auf dem aufsteigenden Ast. Uns ging es darum, im rechten Rückraum noch mal etwas anderes zu probieren, auch um noch etwas mehr Reibung reinzubekommen.

Ich glaube, Albin Lagergren passt wie die Faust aufs Auge auf meine Spielphilosophie – schnelles und intelligentes Spiel, Tempospiel. Er wird uns nicht außerhalb von neun Metern die Netze kaputt schießen. Ich möchte den Ball laufen lassen, es soll attraktiv aussehen. Und dafür passt er perfekt. Albin Lagergren wechselt im Sommer nach Magdeburg. Bildrechte: IMAGO

Zu Beginn der abgelaufenen Saison hatte der SCM Probleme, sich aufgrund einiger Neuzugänge zu finden. Ist es nun ein Vorteil, mit einem nahezu unveränderten Kader in die Saison zu gehen?

Wir halten unseren Kader bis 2020 weitgehend zusammen. Das ist ein Vorteil und daraus möchte ich natürlich Kapital schlagen. Aber es ist bei weitem keine Selbstverständlichkeit, dass wir vor Melsungen, Kiel und Hannover landen. Wenn man auf die finanziellen Möglichkeiten schaut, haben wir das Maximale herausgeholt. Das wird natürlich nicht einfacher. Auch die anderen wollen sich weiterentwickeln. Und in Metropolen wie Hannover, Nürnberg mit Erlangen oder Berlin ist es vielleicht etwas einfacher als hier in Magdeburg.

Bennet Wiegert (Mitte) will künftig noch größere Erfolge feiern. Bildrechte: imago/Nordphoto Es kann passieren, dass wir mal Siebenter werden, obwohl wir eigentlich eine ganz gute Saison gespielt haben. Doch mit unseren Leistungen haben wir Erwartungen geweckt, die dann zum Problem werden können. Denn in den vergangenen beiden Jahren ging unsere Entwicklung eigentlich nur nach oben.

War die Erwartungshaltung auch das Problem in den beiden Halbfinals?

Ich weiß es nicht. Aber ich habe mal gelesen, dass Erwartungen der Anfang von Enttäuschungen sind. Und das ist definitiv so. Das habe ich an mir gemerkt. Die Erwartungen an uns selbst waren sehr hoch. Und im Nachhinein muss man schon sagen, dass wir im Kopf nicht frei waren in diesen Spielen. Daraus müssen wir lernen.

Ist der Umgang mit Druck und Erwartungen das, was dem SCM noch zu einer richtigen Spitzenmannschaft fehlt?

Ich glaube schon. Vom Athletischen, vom Physischen und auch vom Technisch-taktischen sind wir schon relativ weit. Aber die Selbstverständlichkeit zu gewinnen, auch an schlechten Tagen, die fehlt noch uns. Wenn Flensburg schlecht spielt, gewinnen sie meist trotzdem. Wenn wir schlecht spielen, verlieren wir auch mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das zu verändern ist der nächste Entwicklungsschritt.

