Debakel im DHB-Pokal Warum der SCM gegen die Löwen unterging

Vorne kopflos, hinten hilflos

Vor allem die ersten Minuten der Partie dürften dem Trainer noch lange Kopfzerbrechen bereiten. Zwar erzielte der SCM das erste Tor. Doch nach gut sechs Minuten lag die Mannschaft mit 1:5 zurück. Gegen eine Spitzenmannschaft wie die Löwen war das fast schon die Vorentscheidung. Bereits in den ersten Minuten offenbarte Magdeburg drei Schwächen, die den weiteren Spielverlauf prägen sollten.

1. Kopflos im Angriff

Das Magdeburger Angriffsspiel wirkte unstrukturiert und überhastet. Immer wieder wurden Abschlüsse aus wenig aussichtsreichen Positionen versucht. Vor allem Rückraum-Schütze Michael Damgaard wollte in der Anfangsphase immer wieder mit dem Kopf durch die Wand. Die Wand, das waren in dem Fall die Löwen, die gut verteidigten und den Magdeburgern wenige Möglichkeiten ließen, ihre Würfe abzuschließen. Entsprechend oft gingen die Bälle vorbei oder konnten von Mikael Appelgren im Löwen-Tor abgewehrt werden. Es gab keinen SCM-Spieler, der es schaffte, das hastige Anrennen zu beruhigen und seinen Mitspielern Sicherheit zu geben. Nur zehn Tore bis zur Pause waren ein deutliches Indiz für dieses Manko.

2. Abwehr bekommt keinen Zugriff

"Wir sehen uns als Abwehrmannschaft. Über eine sichere Deckung wollen wir ins Tempospiel kommen". So erklärt Trainer Wiegert immer wieder seine Spielidee. Und in der Tat: In den vergangenen Monaten hatte der SCM diese Spielweise Stück für Stück verinnerlicht und phasenweise perfekt auf die Platte gebracht. Nicht so am Samstag. Von der Stabilität der vergangenen Wochen war nichts zu sehen. Die Löwen kamen zu etlichen einfachen Kontertoren. Doch auch in Situationen, als die SCM-Abwehr stand, ließ sie die Sicherheit der vergangenen Wochen vermissen. Dass ein Großteil der Löwen-Tore über das Zentrum erzielte wurde, zeigt, dass Magdeburg dort der Zugriff fehlte.

3. Schwarzer Tag der Torhüter

Mikael Alf Appelgreen brachte den SCM zur Verzweiflung. Bildrechte: IMAGO Zuletzt waren Dario Quenstedt und Jannick Green die Garanten für den SCM-Erfolg. Mit überragenden Paraden sicherten sie ihrem Team ein ums andere Mal die Punkte. Diesmal erwischten sie einen gebrauchten Tag. Gerade mal sechs Paraden gelangen ihnen zusammen. Entsprechend bedient war Quenstedt anschließend: "Wenn man so wenig Paraden hat, kommt so ein Spiel zustande. Dass wir so abgefertigt werden, hatten wir sicherlich nicht erwartet." Auf der Gegenseite hielt Appelgren 16 Würfe und wurde damit zum Matchwinner. "Appelgren hat ein hervorragendes Spiel gemacht", musste dann auch SCM-Trainer Wiegert zugeben. An den vielen Paraden gab er seinem Angriff eine Mitschuld. "Da waren wir aber auch mit verantwortlich. Die Chancen, die wir uns herausgearbeitet haben, waren nicht gut genug. Er hat sich immer weiter gesteigert und ist dann in einen Flow geraten."

Schnelle Chance zur Wiedergutmachung

An dieser Niederlage wird der SCM noch etwas zu knabbern haben. Da war sich Wiegert sicher. Doch schon am Donnerstag gibt es die Chance zur Revanche, wenn Magdeburg zum Bundesligaspiel bei den Löwen gastiert. Und in zwei Wochen steht schon das nächste Final Four an: diesmal im EHF-Cup. Gespielt wird in Magdeburg. In der eigenen Halle ist der SC Magdeburg an guten Tagen zu allem fähig. Vielleicht gelingt es dann doch noch, eine starke Saison mit einem Titel zu krönen. Auf ein weiteres Déjà-vu können sie beim SCM sicher gut verzichten.

