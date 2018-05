SCM scheitert im EHF-Cup-Halbfinale Die maximale Enttäuschung

Weil das Final-Four-Turnier des Wettbewerbs in Magdeburg stattfindet, waren die Erwartungen besonders groß. Für den SCM war der Gewinn des EHF-Cups das wichtigste Saisonziel. Mithilfe der eigenen Fans sollte der Traum vom ersten internationalen Titel seit 2007 wahr werden. Auch auf den Tribünen herrschte riesige Vorfreude. Spieler und Fans, so schien es, fieberten gemeinsam einer Riesenparty entgegen. Doch am Ende konnten nur die Zuschauer ihren Teil der Abmachung erfüllen. Von Beginn an trieben die etwa 5.500 SCM-Fans unter den 6.200 Besuchern ihre Mannschaft nach vorne. Wann immer die Spieler mit Gesten um noch etwas mehr Hilfe baten, wurde die Halle noch lauter. Doch all der Zuspruch half nichts, denn der Mannschaft versagten wie schon im DHB-Pokal, und vor einem Jahr in Göppingen beim EHF-Cup, die Nerven.