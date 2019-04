DHB-Pokal in Hamburg Christian O'Sullivan, der stille SCM-Anführer

Christian O’Sullivan ist ein Mann der leisen Töne. Das wurde schon an seinen ersten Tagen beim SC Magdeburg klar. Damals, im Sommer 2016 im Trainingslager in Halberstadt, sollte sich der Neuzugang vorstellen. Doch weil er noch kein Deutsch sprach und sich gerade im Aufbautraining nach einer Verletzung befand, bat er darum, sich erst eingewöhnen zu dürfen. Der Norweger bekam die Zeit.

Eine Sache vermisst O’Sullivan besonders in seiner neuen Magdeburger Heimat: das Meer: "Hierher zu kommen, war für mich ein bisschen speziell, denn es war das erste Mal, dass ich nicht am Meer gelebt habe. Ich habe mich daran gewöhnt, aber gerade im Sommer vermisse ich es noch immer", erklärte er vor einigen Tagen.

Nach einer Saison Kapitän

Trotzdem dauerte es nicht allzu lange, bis er beim SCM überzeugte. Nach einer guten ersten Saison ernannte ihn Trainer Bennet Wiegert zum Kapitän. Keine leichte Aufgabe für O’Sullivan. Immerhin folgte er auf Fabian van Olphen, der das Amt zehn Jahre lang ausgeführt hatte. "Man muss da auch ein bisschen was lernen", sagt er heute. "Doch mit Fabian van Olphen hatte ich ein gutes Vorbild. Er hat das lange und gut gemacht", ist er noch heute dankbar.



O’Sullivan schaffte es, auch ohne viele Worte Zeichen zu setzen. Etwa mit seiner regenbogenfarbenen Kapitänsbinde, die er gleich beim ersten Spiel trug. Oder mit seiner Spielweise nach Ballgewinnen. Denn oft ist er es, der die Gegenstöße einleitet und so das Magdeburger Tempospiel ganz maßgeblich prägt.

Der beste Tempospieler der Welt

Ein Fernsehkommentator nannte ihn bei der Handball-WM 2019 den besten Tempospieler der Welt. Deshalb ist er auch aus der norwegischen Nationalmannschaft nicht wegzudenken. Wobei es nicht ganz selbstverständlich ist, dass der 27-Jährige für das Land seiner Mutter aufläuft.



O’Sullivans Großeltern väterlicherseits wanderten aus Irland und England nach Norwegen ein. So erklärt sich sein Nachname, der so gar nicht norwegisch klingt. Die Großeltern waren auch der Grund, warum der SCM-Kapitän 2012 eine Anfrage bekam, für Team Großbritannien bei den Olympischen Spielen in London anzutreten. Doch O’Sullivan lehnte höflich ab: “Ich finde, man hat eine Nationalität und das ist bei mir Norwegen. Die Entscheidung war nicht einfach, denn ist es eine Ehre, Olympia zu spielen. Aber ich glaube, ich habe die richtige Wahl getroffen”, sagt der zweimalige Vize-Weltmeister. Mit der norwegischen Nationalmannschaft unterlag Christian O'Sullivan 2017 und 2019 im WM-Finale. Bildrechte: imago/Bildbyran

Viele Kapitäne, ein Team

Seine internationale Erfahrung versucht er auch in Magdeburg einzubringen. Für Lautstärke und Emotionen sind beim SCM derweil andere zuständig. Zeljko Musa etwa. Oder Matthias Musche, klar. Doch genau das macht auch die Stärke des SC Magdeburg aus, glaubt O’Sullivan: "In unserer Mannschaft gibt es aber viele gute Typen, die auch Kapitän sein könnten." Dabei denkt er auch an Musa und Musche. "Ich muss nicht jedes Mal sagen, wir machen es so oder so. Sondern es gibt viele, die vorangehen und gute Charaktere sind. Das ist sehr wichtig für uns."

Christian O’Sullivan agiert dagegen eher als stiller Anführer. “Meine größte Stärke ist, meine Mitspieler besser zu machen. So wie wir jetzt spielen, komme ich oft in Situationen, wo ich meine Mitspieler einsetzen kann. Es gibt wenige Mannschaften, die so oft von außen werfen wie wir. Das liegt daran, dass wir den Ball lange halten und auf eine gute Chance aus sechs Metern warten.” Zeljko Musa, Marko Bezjak und Matthias Musche (v.l.) hätten alle das Zeug zum SCM-Kapitän. Bildrechte: IMAGO

Motivation ist nicht alles

Auch abseits der Platte versucht der Kapitän immer für seine Kollegen da zu sein. Das hat er sich von seinem Vorgänger van Olphen abgeschaut. Und noch eine wichtige Sache hat er gelernt: Motivation ist nicht alles. Nur zusammen mit einer gewissen Cleverness führt sie zum Erfolg. Denn in den vergangenen beiden Jahren erreichte der SCM im EHF-Cup und im DHB-Pokal gleich drei Mal das jeweilige Final Four. Und scheiterte immer im Halbfinale.