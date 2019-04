Final Four in Hamburg Sieben SCM-Helden wollen wieder den DHB-Pokal

1996 – Der erste Sieg

Seit 1993 wird der DHB-Pokalsieger in einem Finalturnier der vier Halbfinalisten ermittelt. Nach einer Auflage in Frankfurt (Main) zog das Final Four nach Hamburg, wo es bis heute ausgetragen wird. 1996 war der SC Magdeburg zum ersten Mal dabei und konnte sich direkt den Titel sichern.

Steffen Stiebler, heute Geschäftsstellenleiter beim SCM, war damals als Spieler dabei und erinnert sich noch gern an diesen Triumph: "Das war vielleicht der emotionalste Titel, den ich gewonnen habe. Wir waren der letzte Ostverein in der Bundesliga und sind unseren Weg nach der Wende weitergegangen. Es war auch das letzte Event, bei dem wir fast ausschließlich mit Spielern aus Magdeburg angetreten sind. Das macht den Sieg so besonders."

Drei Jahre später erreichte der SCM erneut das Halbfinale, war gegen beim 20:29 gegen den THW Kiel aber chancenlos. 1996 gewann der SC Magdeburg zum ersten Mal den DHB-Pokal. Bildrechte: IMAGO

2002 – Das ewige Spiel

Im Jahr 2002 durfte der SC Magdeburg dann das nächste Mal zum Final Four nach Hamburg reisen. Gegner im Halbfinale war Nordhorn. Das Spiel dauerte ungewöhnlich lange, erinnert sich MDR-Sportreporter Wolfram Engel: "Die Partie ging zwei Mal in die Verlängerung und anschließend gab es Siebenmeterwerfen. Doch auch da wollte ewig keine Entscheidung fallen. Wir mussten alle Sendungen verschieben und uns dann noch Plan C und D überlegen, weil selbst Plan B nicht mehr zu halten war."

Immerhin: Der SCM setzte sich schließlich mit 39:38 durch und erreichte das Finale. Dort unterlagen die Magdeburger dem TBV Lemgo mit 23:25. Zwei Mal Verlängerung und dann Sieben-Meter-Werfen: Das Spiel zwischen dem SCM und Nordhorn dauerte 2002 ewig. Bildrechte: imago/Claus Bergmann

2004 und 2006 – Endstation HSV

Auch in den Folgejahren schaffte es der SC Magdeburg noch zwei Mal nach Hamburg zum Final Four. Dort scheiterten die Grün-Roten dann jedoch 2004 und 2006 – jeweils am HSV Hamburg. Beide Spiele endeten denkbar knapp, mit nur einem Tor Vorsprung für die Hamburger. "Trotzdem waren wir da beide Male klarer Außenseiter", erinnert sich Steffen Stiebler.

Anschließend dauerte es neun Jahre, bis sich der SCM wieder für das Final Four des DHB-Pokals qualifizieren konnte. Laut Stiebler gab es dafür zwei Gründe: "Einerseits lief es im Verein insgesamt nicht mehr so gut. Aber wir hatten in den entscheidenden Runden auch jahrelang Auswärtsspiele gegen starke Gegner." 2004 und 2006 gab es für den SCM, hier mit Steffen Stiebler, gegen den HSV nichts zu holen. Bildrechte: imago/Claus Bergmann

2015 – Die Rückkehr nach Hamburg

Als der SCM dann 2014 gegen Göppingen endlich wieder ein Heimspiel hatte, gelang auch prompt die Rückkehr nach Hamburg. Dort traf der SCM dann im Frühjahr 2015 im Halbfinale auf die Füchse Berlin und am Ende knapp mit 27:26 durch. Das Finale wurde zur Nervenschlacht und ging bis zum Sieben-Meter-Werfen. Dort war es Robert Weber, bis dato bester SC-Torschütze der Partie, der verwarf und so die SG Flensburg-Handewitt jubeln ließ. Nach der Niederlage gegen Flensburg laufen Matthias Musche (links) und Bartosz Jurecki enttäuscht am Pokal vorbei. Bildrechte: imago/Camera 4

2016 – Die umjubelte Revanche

Nur ein Jahr später standen sich beide Mannschaften wieder im Finale in Hamburg gegenüber. Im Halbfinale hatte sich der SCM in der Verlängerung zu einem Sieg gegen den Bergischen HC gemüht. Im Finale zeigten sich die Grün-Roten dann von ihrer besten Seite und dominierten die Partie. Am Ende stand ein 32:30-Sieg und der erste Titelgewinn seit dem Erfolg im EHF-Cup 2007.

Tausende Fans feierten die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert erst in Hamburg und am nächsten Tag auf dem Magdeburger Marktplatz. Mit Jannick Green, Dario Quenstedt, Zeljko Musa, Matthias Musche, Marko Bezjak, Robert Weber und Michael Damgaard sind sieben Spieler aus der damaligen Mannschaft noch immer für den SCM aktiv. Michael Damgaard hat 2016 mit dem SCM den DHB-Pokal gewonnen. 2019 will er diesen Erfolg wiederholen. Bildrechte: imago/Nordphoto

2018 – Flügel gestutzt

Ein halbes Jahr lang hatte der SC Magdeburg vor diesem Final Four in der Bundesliga kein Spiel verloren und kam deshalb mit riesigem Selbstvertrauen zum Turnier nach Hamburg. Doch im Halbfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen war davon überhaupt nichts zu sehen. Die Löwen erteilten den Magdeburgern eine Lehrstunde und gewannen mit 31:24.

Wenige Wochen später vergeigte der SCM auch das Halbfinale des EHF-Cups in eigener Halle. Umso größer dürfte die Freude bei den Magdeburgern sein, es in diesem Jahr erneut versuchen und womöglich besser machen zu können als in der vergangenen Saison.