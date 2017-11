Die Gründe für die akribische Vorbereitung sind offensichtlich. Auch in diesem Wettbewerb wollen Wiegert und seine Spieler eben nicht nur mitspielen, sondern maximal erfolgreich sein. Sprich, den Titel gewinnen. In den vergangenen beiden Jahren scheiterte der SCM zwei Mal am späteren Sieger Göppingen. Diesmal hoffen die Grün-Roten auf mehr und haben sich deshalb auch als Ausrichter für das EHF-Final-Four-Turnier beworben. Wiegerts Begründung: "Wir haben letztes Jahr in Göppingen gesehen, was dieser Heimvorteil ausmacht. Wir wissen, was wir in unserer eigenen Halle leisten können. Sollten wir dieses Final-Four nach Magdeburg holen können, wird das sicher kein Nachteil sein."