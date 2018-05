Tickets, Vorbereitung, Stadion So geht es jetzt weiter beim FCM

Die Feierlichkeiten neigen sich allmählich dem Ende entgegen. Die Zweitliga-Aufsteiger des 1. FC Magdeburg sind von ihrem Party-Trip nach Mallorca zurückgekehrt. Am Freitag steht in Magdeburg wieder eine Trainingseinheit auf dem Programm. Gegen den Oberligisten Lok Stendal will das Team von Cheftrainer Jens Härtel am Montag noch den Landespokal holen – und dann geht es ab in den Urlaub.