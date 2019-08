Neues vom Krügel-Platz | Folge 7 Sören Bertram: "Genau so einen Verein wie den FCM brauche ich!"

Im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg überzeugte Sören Bertram mit seiner Kondition. Er setzte sogar in der Nachspielzeit noch zu Vollsprints an. Im Podcast lüftet der 1,84-Meter-Mann das Geheimnis seiner Fitness, das mit Läufen im Urlaub und einer Kältekammer zu tun hat.

Trotz Niederlage wurden die FCM-Profis nach dem 0:1 gegen Freiburg vor dem "Block U" gefeiert. Bertram war begeistert. "Nicht viele Vereine in Deutschland haben so eine Fanbase", sagt er. "Dass du nach dem Spiel so gefeiert wirst, ist schon außergewöhnlich. Das habe ich so auch noch nicht erlebt." Der Offensivmann erklärt, warum dieses Erlebnis das Team zusammenschweißen kann.